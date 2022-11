जैतपुर में नहर टूटने से खेतों में भरा पानी, किसानों में आक्रोश

दतियाPublished: Nov 27, 2022 05:31:21 pm Submitted by: संजय तोमर

नहर का निर्माण घटिया होने से बार-बार फूट रही

Water filled in the fields due to canal breaking in Jaitpur, anger among farmers, news in hindi, mp news, datia news

जैतपुर में नहर टूटने से खेतों में भरा पानी, किसानों में आक्रोश

बसई. क्षेत्र के ग्राम जैतपुर में सिद्धेश्वर मंदिर के पास नहर फूट गई। नहर फूटने से कई किसानों के खेतों में पानी भर गया। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। नहर फूटने की घटना से किसानों में आक्रोश है।

बसई क्षेत्र में हर गांव के किसानों को फसल की ङ्क्षसचाई समय पर हो सके इसके लिए सरकार ने राजघाट नहर परियोजना के तहत लगभग 25 किलोमीटर लंबी नहर शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील के गांवों से होते हुए दतिया जिले के बसई टप्पा तहसील के गांवों तक के लिए नहर का निर्माण करा रही है। लेकिन ठेकेदार व इंजीनियरों की लापरवाही से नहर का निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन होने से बसई क्षेत्र के किसानों को जितनी ङ्क्षसचाई के लिए सुविधा हुई है। उतनी ही हर वर्ष कहीं न कहीं नहर टूटने से खड़ी फसल के डूब में आने से नष्ट हो जाती है। नहर का निर्माण कार्य ठीक न होने से बसई क्षेत्र के लखनपुर, बसई जैसे गांवों में नहर का पानी पहुंचता ही नहीं है। उड़द व मूंगफली की फसल नष्ट

शनिवार की दोपहर जैतपुर सिद्धेश्वर मंदिर के पास नहर टूटने से राघवेंद्र लोधी, जगदीश समेत कई किसानों की गेहूं की खड़ी फसल डूब गई। नहर टूटने से लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में खड़ी फसल प्रभावित हुई है। किसानों ने बताया कि खरीफ सीजन में अधिक वर्षा होने से उड़द व मूंगफली की फसल नष्ट हो गई थी। इस बार उम्मीद थी कि गेहूं की फसल अच्छी हो जाएगी लेकिन नहर टूटने से किसानों की उम्मीद पर पानी फिर गया। पढ़ना जारी रखे