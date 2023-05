घर में चल रही थी हथियार बनाने की फैक्ट्री, युवक ने खोल दी पोल

दतियाPublished: May 31, 2023 05:55:48 pm Submitted by: संजय तोमर

पकड़े गए युवक से सात अवैध हथियार व 25 जिंदा कारतूस मिले

Weapon making factory was running in the house, the youth exposed, news in hindi, mp news, datia news

घर में चल रही थी हथियार बनाने की फैक्ट्री, युवक ने खोल दी पोल

दतिया. सेंवढ़ा पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की एक फैक्ट्री पकड़ी है। फैक्ट्री से पुलिस ने सात अवैध हथियार और 25 ङ्क्षजदा कारतूस पकड़े हैं। अवैध हथियार के साथ पकड़े युवक से पूछताछ के दौरान पुलिस को अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालित होने का पता चला। अवैध हथियार की यह फैक्ट्री सेंवढ़ा के वार्ड नंबर 11 में बेलदारों के मोहल्ले में चल रही थी।