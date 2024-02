ट्यूब से चंबल नदी में मछली पकडऩे उतरा था, डूबा

दतियाPublished: Feb 18, 2024 11:50:27 pm Submitted by: संजय तोमर

तिंदोखर के होराबरहा घाट की घटना

कैलारस(मुरैना). चिन्नौंनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत तिन्दोखर होराबरहा चम्बल घाट पर रविवार की दोपहर में रामस्वरूप (45) पुत्र जीवन लाल जाटव ट््यूब के सहारे चंबल नदी में मछली पकडऩे उतरा। अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाने से वह नदी की तेज धार में बह गया। नदी पर मौजूद लोगो को कुछ समय बाद जब वह नहीं दिखा तब उसकी तलाश की गई। बताते हैं कि कुछ दूरी पर नदी में अकेला ट््यूब तैरता नजर आया तो ग्रामीणों ने परिजन और पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंचे परिजन

सूचना मिलने पर परिजन और चिन्नौनी पुलिस मौके पर पहुंची। नदी पर उपस्थित लोगों ने बताया कि मछली पकड़ते समय रामस्वरूप नदी में डूब गया है। वही ग्रामीण एवं परिजनों ने अपने स्तर पर रामस्वरूप को नदी में तलाशने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली।

देर शाम तक नहीं लगा पता

चिन्नौंनी पुलिस द्वारा एनडीआरएफ की टीम को बुलाकर नदी में सर्चिग कराई गई लेकिन देर शाम तक नदी में डूबे व्यक्ति का कहीं कोई सुराग नही मिला। एसडीओपी रवि सोनेर एवं थाना प्रभारी शशि कुमार ने बताया कि रात होने से एनडीआरएफ टीम को सर्चिग करने में परेशानी आ रही हैं सुबह फिर से सर्चिग कराई जाएगी।