सुबह जागे तो देखा घर में बैठा था मगरमच्छ

टोडा पहाड़ गांव में मगरमच्छ से दहशत

When I woke up in the morning, I saw a crocodile sitting in the house, news in hindi, mp news, datia news

दतिया Published: September 24, 2022 05:30:30 pm

इंदरगढ़. ग्राम टोड़ा पहाड़ में शुक्रवार को एक किसान के घर में मगरमच्छ घुस गया। सूचना मिलने पर वन विभाग और डायल 100 की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से उसे पकड़ लिया। मगरमच्छ को पकडऩे के बाद उसे नदी किनारे छोड़ दिया गया।

सुबह जागे तो देखा घर में बैठा था मगरमच्छ

मगरमच्छ देख डर गया परिवार

इंदरगढ़ क्षेत्र के ग्राम टोड़ा पहाड़ में केसरी जाटव कच्चे मकान में परिवार के साथ रहता है। शुक्रवार को सुबह करीब छह बजे जब घर के सदस्य नींद से जागे तो उनकी नजर मगरमच्छ पर पड़ी। मगरमच्छ केसरी जाटव के मकान में घुस गया। घर में मगरमच्छ घुसने से पूरा परिवार डर गया। ग्रामीणों ने दी सूचना

गांव वालों को इसकी सूचना दी। घर में मगरमच्छ घुसने की सूचना से डायल 100 एवं वन विभाग को भी अवगत कराया गया। वन टीम में जयपाल राम भगत, मयंक मिश्रा, अशोक करण, मोतीराम जाटव, बेताल यादव, बलवीर यादव को शामिल किया गया। वन विभाग की टीम भी कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई। वन विभाग की टीम और डायल 100 स्टाफ ने ग्रामीणों के सहयोग से कुछ ही देर में मगरमच्छ को पकड़ लिया। मगरमच्छ को देखने के लिए ग्रामीणों की मौके पर भीड़ लग गई। लोग इसे देख कर तरह तरह की चर्चा करते देखे गए।ज्यादातर लोग इसके रिहायशी इलाके में पहुंचने को लेकर बेहद आश्चर्यचकित थे।

डायल १०० व वन टीम ने किया रेस्क्यू

घर में मगरमच्छ घुसने की सूचना से डायल 100 एवं वन विभाग को भी अवगत कराया गया। घर में मगरमच्छ घुसने की सूचना पर डायल 100 की ओर से पायलट नरेश कुमार झा और सैनिक रामरतन बघेल मौके पर पहुंचे। वहीं सेंवढ़ा वन परिक्षेत्र अधिकारी शैलेंद्र सिंह गुर्जर ने भी तत्काल टीम का गठन किया। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें