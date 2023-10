जब पुलिस को जमीन में शराब से भरे टैंक मिले

भितरवार के बसई गांव में पुलिस की कार्रवाई से खलबली

भितरवार. इनदिनों चुनाव को लेकर पुलिस अवैध शराब के कारोबारियों को ढूंढ-ढूंढकर निकाल रही है। इसके बाद भी लगातार अवैध ढंग से शराब बनाने व बेचने के काम में रोक नहीं लग पा रही है। ग्राम बसई के कंजर डेरा पर जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उन्हें जमीन पर एक छोटा सा छेद बना दिखा। जब उस छेद को खोदा गया तो वहां बड़ा टैंक निकला। इसमें शराब भरी हुई थी। पाइप के जरिए इस शराब को जरूरत के हिसाब से अवैध शराब के कारोबारी निकाल लिया करते थे।