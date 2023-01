मेडिकल कॉलेज की नई ओपीडी में जब सफाई कर्मियों ने लगाए ठुमके

दतियाPublished: Jan 14, 2023 06:00:38 pm Submitted by: संजय तोमर

अधिष्ठाता ने सभी कर्मियों को नौकरी से हटाने के दिए निर्देश

दतिया. जिला चिकित्सालय में फिल्मी गाने पतली कमरिया...पर डांस करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई थी। बावजूद इसके मेडिकल कॉलेज से संबंध आउटसोर्स कंपनी के कर्मचारियों ने इससे सबक नहीं लिया। उन्होंने उसी गाने पर नवीन ओपीडी में डांस किया । वीडियो वायरल होने पर इसे गंभीरता से लेते हुए कॉलेज के अधिष्ठाता डॉ. दिनेश उदैनियां ने उन्हें तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटाने के निर्देश दिए।