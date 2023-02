बहू ऐसे घर आई तो सुर्खियों में आ गई

दतियाPublished: Feb 25, 2023 06:44:46 pm Submitted by: संजय तोमर

हैलीकॉप्टर से आई नई दुल्हन, ग्रामीण झूमे,भांडेर के गोपी खिरिया गांव में हुई चर्चित शादी

हैलीकॉप्टर में सवार नवदंपती

हैलीकॉप्टर के बाहर खड़ा दूल्हा एवं अंदर बैठी दुल्हन दतिया. भांडेर तहसील के ग्राम गोपी खिरिया निवासी राघवेंद्र सिंह यादव का विवाह इनदिनों क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। चर्चा की वजह हाईप्रोफाइल शादी है। इस शादी में राघवेंद्र व उसके परिजनों ने ऐसा किया जो सभी को चौंका गया। राघवेंद्र अपनी दुल्हन को हैलीकॉप्टर से घर विदा कराकर लाया।