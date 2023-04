जब कोरोना संक्रमित को लेने पहुंची टीम तो.....

दतियाPublished: Apr 11, 2023 06:11:29 pm Submitted by: संजय तोमर

मॉकड्रिल में मेडिकल कॉलेज की टीम ने परखी तैयारियां

दतिया. कोरोना संक्रमित शख्स के पाए जाने की सूचना जैसे ही मेडिकल कॉलेज की टीम को मिली वह मरीज के घर जा पहुंची। एंबुलेंस में लेकर उसे जिला चिकित्सालय पहुंची । पीपीई किट पहनकर डॉक्टर और स्टाफ ने जिला चिकित्सालय भर्ती कराया ।उसका इलाज शुरू कर दिया गया।

दरअसल सोमवार को मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कोरोना की रफ्तार बढऩे के चलते मॉक ड्रिल की। इसमें एक मरीज को बकायदा एंबुलेंस से ले जाकर इलाज शुरू किया गया।सोमवार को हुई मॉकड्रिल में यह नजारा देखने को मिला।