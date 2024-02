मजदूर बना रहे थे पेठा, टीम को फैक्टी का पंजीयन नहीं मिला

दतियाPublished: Feb 21, 2024 11:39:27 pm Submitted by: संजय तोमर

16 डेयरियों के उत्पादों को भी परखा, लिए सेंपल

Workers were making petha, the team did not get the registration of the factory. news in hindi, mp news, datia news

मुरैना. बुधवार को फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित पेठा फैक्टरी बंद कराई। वहीं 16 प्रतिष्ठानों में से 11 दूध डेयरियों से दूध, मावा, क्रीम, पनीर व घी के सेंपल लेकर जांच के लिए भेजे।

एक सप्ताह से चलाए जा रहे अभियान के तहत विभाग की टीम ने पोरसा कस्बे में ङ्क्षभड रोड पर संचालित बाबा पेठा फैक्टरी पर छापा मारा। यहां पेठा तैयार किया जा रहा था। पूछने पर वहां मौजूद कर्मचारी फैक्टरी का रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा सके। टीम ने यहां से पेठा, शक्कर व सपरेटा दूध के सेंपल लेकर फैक्टरी को बंद कराया। डेयरियों पर की कार्रवाई

इसी प्रकार जय बजरंग डेयरी जौरा से मिश्रित दूध, दशरथ ङ्क्षसह गुर्जर की डेयरी से मिश्रित दूध, पार्वती डेयरी पोरसा-श्यामू राजावत डेयरी पोरसा तथा दांगी बाबा दूध डेयरी जौरा, कामतानाथ डेयरी पियनी पोरसा से मिश्रित दूध के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। इसके बाद जांच टीम ने बजरंग डेयरी जौरा से पनीर का एक-घी के दो, हरेंद्र डेयरी गिदोली पोरसा, रामरतन मल्टी फूड प्रोडक्ट््स प्रालि मुरैना से मिश्रित दूध, दंडौतिया डेयरी प्रोडक्ट मुरैना से मावा, पूनम डेयरी शिक्षक कॉलोनी मुरैना से घी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया।

इन मिठाई की दुकानों से भी लिए गए सेंपल

फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मोर मुकुट मिष्ठान भंडार जौरा से सोयाबीन तेल, मिल्क के, घी व मावा के चार सैंपल लिए। दाऊजी मिष्ठान भंडार मुरैना से बेसन लड्डू व सोनपपड़ी, ओम शुभलाभ एग्रोटेक बानमोर से गेहूं का एक व आटा के 4 सैंपल लिए गए। पढ़ना जारी रखे