16 सीटों के लिए 125 छात्र हुए परीक्षा में शामिल

दौसा. एनसीसी भर्ती के लिए पहली बार शुक्रवार को राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदीकुई. में आयोजित हुर्ई लिखित परीक्षा में छात्रों ने बढ़-चढकऱ हिस्सा लिया। प्राचार्य अशोक कुमार सांमरिया ने बताया कि एनसीसी प्रथमराज बटालियन रामनिवास बाग जयपुर से आए नायब सूबेदार रामसिंह हवलदार, सत्यभानसिंह एवं जितेन्द्रसिंह की देखरेख में परीक्षा आयोजित हुई। इसमें 16 सीटों के लिए 125 परीक्षार्थियों ने भाग लिया।

NCC recruitment ... कैप्टन डॉ.विनोद कुमार बैरवा ने बताया कि भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास, सामान्यज्ञान व योगासन पर आधारित 30 प्रश्नों का 60 अंकों का प्रश्नपत्र छात्रों को दिया गया। इसके बाद साक्षात्कार हुआ। उन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा आयोजित होने से पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सकेगा।

NCC recruitment... साक्षात्कार में पात्र छात्रों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 14 अगस्त को सुबह 7 बजे से महाराज कॉलेज जयपुर में आयोजित होगी। इसमें साढ़े 5 मिनट में छात्रों की 1.6 किलोमीटर दौड़ एवं छात्राओं की साढ़े छह मिनट में पूरी करनी होगी। इसके अलावा 20 पुशअप व 20 सिटअप होगी। चयनित छात्र निर्धारित प्रपत्र तीन दिवस में भरकर कॉलेज में जमा कराना होगा।



Announcement of winners of sports competition... खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा

लालसोट. विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के परिणाम जारी किए गए हैं। अशोक शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक शर्मा ने बताया कि कबड्डी छात्र वर्ग में रामगढ़ पचवारा प्रथम, सुरतपुरा द्वितीय, अशोक शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालसोट तृतीय स्थान, छात्रा वर्ग में भैंरूवास प्रथम, बालिका उच्च माध्य विद्यालय लालसोट द्वितीय, अशोक शर्मा लालसोट तृतीय स्थान पर रहे।

Announcement of winners of sports competition... खो-खो छात्रा वर्ग में अशोक शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालसोट विजेता रही। बैडमिंटन में सोनड़ प्रथम व मंंडावरी द्वितीय रही। लंबी कूद में मनराज गुर्जर प्रथम, बाबूलाल सैनी द्वितीय संतोष मीना, तृतीय रहे। ऊंची कूद में मनराज मीना प्रथम, नीरज बेवाल द्वितीय एवं संतोष मीना तृतीय रहे। निबंध प्रतियोगिता में शकुंतला कंवर प्रथम, चंचल सोनी द्वितीय और मीनाक्षी छानवाल तृतीय स्थान पर रहे।

Announcement of winners of sports competition... भाषण प्रतियोगिता में रेशमा प्रथम, आयुष गुर्जर द्वितीय, हीरा मीना तृतीय रहे। पोस्टर प्रतियोगिता में स्नेहा खंडेलवाल प्रथम, प्रिया बैरवा द्वितीय व मनीषा महावर तृतीय रहे। 100 मीटर दौड़ में मनराज सैनी प्रथम, जितेंद्र योगी द्वितीय, विकास बैरवा तृतीय रहे।

Announcement of winners of sports competition... 200 मीटर दौड़ में विकास बैरवा प्रथम, रामवतार माली द्वितीय, जितेंद्र योगी तृतीय रहे। 400 मीटर दौड़ में कमलेश सैनी प्रथम, निरंजन शर्मा द्वितीय, रिंकू कुमार चौहान तृतीय रहे । छात्रा वर्ग 100 मीटर दौड़ में रीना सैनी प्रथम, रीना बैरवा द्वितीय व रजनी जांगिड़ तृतीय रहे। छात्रा वर्ग 200 मीटर दौड़ में रेखा मीना प्रथम, निकिता सैनी द्वितीय एवं खुशी गुप्ता तृतीय स्थान पर रही। (नि.प्र.)