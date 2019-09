शिविर में 146 यूनिट रक्त का संग्रहण

दौसा. रोटरी क्लब दौसा व जीवन धारा ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन ललता प्रसाद शाहरा की स्मृति में आदिनाथ जैन मंदिर में किया गया। इसमें युवाओं ने बढ़- चढ़कर भाग लिया व पहली बार रक्तदान करने वालों की संख्या अधिक रही। कुल 172 रजिस्ट्रेशन में से 146 जनों ने रक्तदान किया।

146 units of blood collected in the camp

लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बेटा व बेटी के साथ रक्तदान किया। डॉ के सी शर्मा ने 28वीं बार रक्तदान किया। शिविर के उद्घाटन समारोह में सांसद जसकौर मीना ने कहा कि रक्तदान मानवता की सेवा में सबसे बड़ा दान और एक महान कदम है। रक्तदान जीवनदान है। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचाता है। दौसा एसडीओ पुष्कर मित्तल ने भी युवाओं को संबोधित किया। डॉ. राजेश धाकड़ ने कहा कि रक्तदान के पुनीत कार्य में सहयोग प्रदान कर लोगों को जीवनदान दें। शिविर में हरेन्द्र क्लासेज व थ्रीडी क्लासेज का विशेष योगदान रहा।

इस दौरान डॉ. केसी. शर्मा अशोक गुप्ता, नवल खण्डेलवाल, अनिल मेठी, महेश, हितेष शाहरा, शिवशंकर सोनी, संजय जैन, डॉ. सीएल मीना, डॉ. विनय यादव, डॉ. एमएल मधुकर, हरिओम कटारा, छाया, वर्षा, विधि सेठी, रेखा जैन, प्रमोद शर्मा, श्याम शर्मा, विनोद गौड़, गजेंद्र झाला, राजेंद्र खंडेलवाल पीयूष खंडेलवाल, मनीष खंडेलवाल, दीपक खंडेलवाल, सतीश पारीक, मनोज मलिक, हनुमान गुप्ता, जुगल गुप्ता रूपेश खंडेलवाल, कमलेश आर्यावत, सतेन्द्र डोवठा, कपिल राजोरिया व दीनदयाल मीना आदि मौजूद थे।

रक्तदान के लिए किया जागरूक



दौसा. महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को होने वाले रक्तदान शिविर के लिए शनिवार को राजेश पायलट राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। मुख्य वक्ता सीएमएचओ डॉ. ओपी बैरवा व ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. अखलेश मीना ने रक्तदान का महत्व बताया। इस दौरान प्रधानाचार्यअशोक शर्मा सहित कॉलेज स्टाफ व विद्यार्थी मौजूद रहा।

