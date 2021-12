कांग्रेस की रैली में जिले से 20 हजार कार्यकर्ता होंगे शामिल

20 thousand workers from the district will be involved in the Congress rally- केबिनेट मंत्री ममता भूपेश व पर्यवेक्षक ने दी जानकारी

दौसा Published: December 10, 2021 08:13:59 pm

कांग्रेस की रैली में जिले से 20 हजार कार्यकर्ता होंगे शामिल

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें