दौसा में 39 कोविड पॉजिटिव मिले, एक की मौत

39 Covid positives were found in dausa, one died- 96 मरीज रिकवर हुए

दौसा Updated: February 03, 2022 08:15:25 pm

दौसा. जिले में गुरुवार को 39 नए कोरोना संक्रमित मिले तथा एक जने की मौत हो गई। वहीं 96 मरीज रिकवर हुए हैं। ऐसे में अब कोरोना एक्टिव केसेज की संख्या घटकर 324 रह गई है। 312 मरीज होम आइसोलेशन में हैं तथा 12 मरीज जयपुर के चिकित्सालय में भर्ती हैं। जिले में कोविड से कुल मृतकों की संख्या 75 हो ग ई है।

दौसा में 39 कोविड पॉजिटिव मिले, एक की मौत

39 Covid positives were found in dausa, one died

सीएमएचओ डॉ. सुभाष बिलोनिया ने बताया कि दौसा सिटी में 1, दौसा ब्लॉक 2, बांदीकुई 0, लालसोट 35, सिकराय में 1 व महुवा में 0 कोरोना संक्रमित मिले हैं। गुरुवार को पॉजिटिविटी दर 2.91 प्रतिशत रही। 1340 सैम्पलों की जांच में 39 केस पॉजिटिव निकले हैं। जिले की कुल पॉजिटिविटी दर 5.77 प्रतिशत है। वहीं 1043 सैम्पलों की जांच प्रकियाधीन है। सीएमएचओ ने बताया कि सिकराय ब्लॉक के गांगदवाड़ी निवासी एक 52 वर्षीय मजदूर की मौत हुई है। मृतक के दामाद ने बताया कि 10-15 दिन से सांस लेने में तकलीफ होने पर 28 जनवरी को जेएनयू अस्पताल जयपुर में भर्ती कराया गया। 29 को कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई तथा बुधवार को मौत हो गई।



इधर, चिकित्सा विभाग के अनुसार दौसा में मंडी रोड तथा लाहड़ी का बास व बिशनपुरा गांव में एक-एककोरोना संक्रमित मिला है। कहां-कितने कोरोना संक्रमित

ब्लॉक एक्टिव केस

दौसा 78

बांदीकुई 52

लालसोट 110

सिकराय 46

महुवा 38

कुल 324 39 Covid positives were found in dausa, one died-



बैक टू स्कूल प्रशिक्षण आयोजित

दौसा. राजकीय बालिका गांधी चौक विद्यालय में बैक टू स्कूल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। दक्ष प्रशिक्षक अभय सक्सेना ने बताया कि सहायक निदेशक राजीव शर्मा, रंगलाल मीणा व कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुगना मीणा ने सरस्वती मां की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर शुरुआत की।



इस मौके पर अधिकारियों ने बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान स्टार कार्यक्रम, रीडिंग कैंपेन आदि के बारे मेंबताया। सक्सेना ने बताया कि कोरोना के कारण जहां बालकों का शिक्षक से सामाजिक भावनात्मक संपर्क नहीं हुआ, वहीं अभिभावक भी शिक्षक के संपर्क से दूर हो गया। प्रशिक्षण में शिक्षकों को बताया गया कि अब निरंतर संपर्क बनाएं। दक्ष प्रशिक्षक कमल सिंह गुर्जर ने बताया कि कार्य पुस्तिकाओं में एंड लाइन एसेसमेंट के आधार पर एवं ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षण के दौरान निर्धारित किए गए आकलन के आधार पर बालकों के शैक्षिक स्तर के अनुरूप समूह का गठन करें ताकि छात्र के स्तर अनुरूप उन्हें शिक्षण प्रदान कर कक्षा स्तर पर पहुंचाया जा सके। प्रशिक्षण में जटाशंकर शर्मा, रेनू मीणा, कल्लू खान, पुष्पेंद्र शर्मा, देव माया शर्मा ,सुमन गुप्ता, सुरेश सैनी, महेश शर्मा सहित कई शिक्षक उपस्थित थे।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें