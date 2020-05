अस्थि विसर्जन के लिए 43 दिवंगतों के 60 परिजन बसों से रवाना

60 families of 43 persons with disabilities left for bone immersion: भाजपा नेताओं ने अनुमति में कांग्रेस पर अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया

बांदीकुई. लॉकडाउन के चलते दिवंगतों की अस्थियां हरिद्वार जाने के इंतजार में विसर्जन के लिए पेड़ों की टहनियों पर टकी हुई थी, लेकिन अब परिजन बुजुर्गों की अस्थियों का विसर्जन कर सकेंगे। इसके लिए भाजपा नेता भूपेन्द्र सैनी ने स्वयं के खर्चे पर दिवंगतों के परिजनों को अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार ले जाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर से ऐसे लोगों को हरिद्वार ले जाने के लिए अनुमति मांगी गई, लेकिन कांग्रेस नेता अडंग़ा लगा रहे थे। इस बारे में मुख्यमंत्री बात की गई और इसके बाद ही अनुमति मिल पाई है।

60 families of 43 persons with disabilities left for bone immersion

परिजनों ने अस्थियों को पीपल की टहनियों पर लटका रखा था



शुक्रवार को बसवा रोड स्थित गोपाल बगीची भक्ति आश्रम से दो बसों से दिवंगतों की अस्थियां लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुए। युवा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैनी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते ट्रेनें एवं बसों का संचालन नहीं होने से अस्थियां का विसर्जन नहीं हो सका। इंतजार में परिजनों ने अस्थियों को धार्मिक स्थलों के आस-पास तो कहीं पीपल की टहनियों पर लटका रखा था। लोगों को इन अस्थियों की सुरक्षा तक करनी पड़ती थी। उन्होंने बताया कि करीब 43 दिवंगतों के 60 परिजनों को हरिद्वार के लिए रवाना किया गया है। सभी लोगों के लिए सेनेटाइजर, मास्क एवं खाने-पीने तथा हरिद्वार में रहने की भी व्यवस्था की गई है। अस्थियां लेकर जाने वाले सभी लोगों को माला पहनाई गई। शहर में भी करीब आधा दर्जन जगहों पर व्यापारियों ने पुष्प वर्षा की।



इस दौरान संत दयालदास, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ.रतन तिवाड़ी, प्रमोद व्यास, पार्षद राधामोहन डंगायच, वैद्य बलवीरसिंह कुशवाह, श्यामसुंदर खण्डेलवाल, रामकरण सैनी बसवा, पंकज इंदौरिया, पार्षद महेश यादव, त्रिलोकचंद सैनी, मुही सरपंच पंकज झाडोल्या, प्रवीण अग्रवाल, सोमेश विजय, मदनगोपाल सैनी, भवानीशंकर भारद्वाज आदि मौजूद थे। (प.सं.)

60 families of 43 persons with disabilities left for bone immersion