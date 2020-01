शिविर में 75 लोगों ने किया रक्तदान

75 people donated blood in the camp...

दौसा . भारत विकास परिषद की ओर से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में 25वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया।

शिविर का उद्घाटन संत घनश्याम दास मोहचिंगपुरा ने किया। मीडिया प्रभारी नवीन रेला ने बताया कि 75 लोगों ने रक्तदान किया। संतोकबा दुलर्भजी अस्पताल जयपुर की टीम ने रक्त संग्रहण किया। शिविर में देवेश कौशिक ने 51वीं बार तथा विष्णु खण्डेलवाल ने 21वीं बार रक्तदान किया। इसके अलावा जाकड़ परिवार के आठ सदस्यों ने भी एक साथ रक्तदान किया। शिविर में अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, करुणा शर्मा, इन्द्रेश जाकड़, राजेश जटवाड़ा, शम्भुदयाल गुप्ता, सत्यनारायण रेला, दिनेश नाटाणी, डॉ. एसपी शर्मा, डॉ. केएस बोहरा, डॉ. संतोष वाष्र्णेय, डॉ. रतन तिवाड़ी, गजानंद गर्ग, अशोक गुप्ता, योगेश गोठड़ा, डॉ. सतीश खण्डेलवाल, अरुणेश शर्मा आदि थे।

विवाह समारोहों में व्यंजनों की सीमा का पालन करने का दिलाया संकल्प

दौसा . दौसा जिला खण्डेलवाल वैश्य विकास समिति के तत्वावधान में रविवार को वृद्धजन सम्मान समारोह, नवनिर्वाचित जिला व तहसील अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ।

संरक्षक मनोहरलाल गुप्ता, जिलाध्यक्ष रतनलाल डंगायच, संस्थापक गोपाल अनुज ने शिक्षा को बढ़ावा देने व समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने पर बल दिया। इस दौरान समारोह में मांगलिक अवसरों पर निमंत्रण एसएमएस या सोशल मीडिया के जरिए भेजने, विवाह इत्यादि समारोहों में 18 व्यंजनों की सीमा का पालन करने, सुपुत्र के विवाह में लिफाफा नहीं देने, नहीं लेने तथा बारात की निकासी सार्वजनिक मार्ग पर निकालने के बजाय विवाह स्थल के मुख्य द्वार से निकालने का संकल्प दिलाया गया।

मेहंदी उत्सव 22 को

दौसा. श्याम मंदिर चरणधाम दौसा के पाटोत्सव से पूर्व शगुन के रूप में 22 जनवरी को दोपहर एक बजे मेहंदी उत्सव का आयोजन श्याम मंदिर में होगा। इसमें महिलाएं हाथों पर श्याम नाम की मेहंदी लगाकर श्याम प्रभु को बधाई गाएंगी। प्रथम दस विजेता महिलाओं को पुरुस्कृत किया जाएगा। Mehndi festival on 22