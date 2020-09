सचिन पायलट के जन्म दिवस पर बांदीकुई में 810 यूनिट रक्तदान, दिनभर लगी रही कतार

810 units of blood donation, queues continued throughout the day-विधायक ने किया शिविर का उद्घाटन

बांदीकुई. पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्म दिवस पर सोमवार को खण्डेलवाल धर्मशाला में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। शिविर का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक गजराज खटाना एवं गीता खटाना ने दीप जलाकर व फीता काटकर किया। शिविर में युवा एवं महिलाओं ने बढ़चढकऱ हिस्सा लिया। शिविर में कुल 810 यूनिट रक्तदान हुआ।

सुबह 9 बजे से ही रक्तदान करने वाले युवाओं की पंजीयन के लिए लम्बी कतार लग गई। शिविर में करीब 1 हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इस मौके पर पूर्व नगरपालिका चेयरमैन पूरणमल शर्मा, तेजसिंह सिहर्रा, जयसिंह बैरवा, अशोक काठ, पूर्व प्रधान प्रेमदेवी मीणा, सीमा मीणा, नरेन्द्र बैंसला, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल सबलपुरा, युवा नेता हिमांशु खटाना, शेषावतार शर्मा, रतनसिंह पटेल, एडवोकेट राजाराम गुर्जर, बनवारीलाल बैरवा, विश्राम नूरपुर, पं.अम्बिकेश्वर शर्मा, कुंदन शर्मा, रमाकांत शर्मा, विश्राम प्रजापति, गिरीश शर्मा, रूपसिंह पीलवाल, सुरेश शाहरा, डॉ.एसडी दायमा, दिलीप माल, हरिमोहन माल, नादानसिंह मीणा, सोहनलाल मीणा, बीएल नागर, माही गुर्जर, सोनू मुस्ताक, लक्ष्मीनारायण अगावली, प्रकाश शर्मा, सियाराम रलावता एवं लालाराम बैरवा ने भी शिविर में बढ़चढकऱ हिस्सा लिया। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल गुर्जर विकास संस्थान के तत्वावधान में राजेश पायलट भवन छात्रावास में भी पौधारोपण किया गया। (प.सं.)

दौसा विधानसभा क्षेत्र में 310 यूनिट रक्तदान



दौसा. सचिन पायलट के जन्मदिन पर सोमवार को जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें कार्यकर्ताओं ने उत्साह से भाग लिया। वहीं रक्तदान शिविरों में भीड़ उमडऩे से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन भी देखने को मिला। हालांकि आयोजक बार-बार दूर-दूर खड़े रहने की गुहार लगाते रहे।



इधर, दौसा विधानसभा क्षेत्र में 310 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। विधायक मुरारीलाल मीणा के नेतृत्व में पीजी कॉलेज परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़-चढकऱ भाग लिया। इस मौके पर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रही सविता मीणा, मानगंज व्यापार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राकेश चौधरी, घनश्याम शर्मा, किरणदत्त शर्मा, बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अवधेश शर्मा, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुरेन्द्रसिंह गुर्जर, करतारसिंह माल, कैलाश विजयवर्गीय, सुनीता शर्मा, उमा मीना, पार्षद हंसराज गुर्जर, नेहा निडर, मुकेश राणा, परमवीर डोई, राहुल खेड़ली सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजकीय जिला चिकित्सालय एवं जयपुर से आई टीम ने रक्त का संग्रहण किया।

