दौसा में इंड्रस्टी डवलपमेंट पर होगा 957.38 करोड़ का निवेश

957.38 crore to be invested on industrial development in Dausa- 64 निवेशकों ने जताई इच्छा, 11 हजार 618 लोगों को मिलेगा रोजगार

दौसा Published: January 11, 2022 08:38:22 pm

दौसा. जिले के औद्योगिक विकास के लिए शुभ संकेत सामने आए हैं। राज्य सरकार की पहल पर होने जा रही इन्वेस्ट दौसा समिट के तहत जिले में 957.38 करोड़ का निवेश होने जा रहा है। 64 निवेशकों ने दौसा जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में पैसा लगाने का मानस बनाया है। इससे करीब 11 हजार 618 लोगों को रोजगार भी मिलने की संभावना है।

जिले में उद्यमिता की भावी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए जिला कलक्टर के निर्देशन में उद्योग विभाग व रीको ने काम किया। निवेशकों से चर्चा कर दौसा में निवेश के लिए तैयार किया गया। करीब एक माह से चल रही जद्दोजहद के बाद व्यवसायियों को निवेश करने के लिए तैयार कर लिया गया है। अब बुधवार को होने वाली समिट में कुल 19 निवेशकों से 770.37 करोड़ के एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग) तथा 45 निवेशकों से 187.01 करोड़ के एलओआई (लेटर ऑफ इंटेंट) किए जाएंगे।

इन्वेस्ट दौसा समिट बुधवार सुबह 10 बजे से लक्ष्मी पैलेस होटल में आयोजित की जाएगी। इसमें निवेशकों से एमओयू व एलओआई हस्ताक्षर किए जाएंगे। अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री विश्वेन्द्र सिंह, चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीना, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, कृषि विपणन राज्यमंत्री मुरारीलाल मीना, सांसद जसकौर मीना, महुवा विधायक ओमप्रकाश हुड़ला, बांदीकुई विधायक, जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, सभापति ममता चौधरी, संभागीय आयुक्त दिनेश यादव, प्रभारी सचिव गायत्री राठौड़, आरएफसी कार्यकारी निदेशक राजेन्द्रप्रसाद शर्मा, उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक राजीव गर्ग, क्षेत्रीय प्रबंधक रीको राजीव अग्रवाल, जिला कलक्टर पीयुष समारिया, एसपी अनिल बेनिवाल सहित अन्य शामिल होंगे।

इन्वेस्ट समिट दौसा के औद्योगिक विकास के लिए नए द्वार खोलने जा रही है। स्थानीय व बाहर व्यवसाय कर रहे निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इसके चलते निवेशकों से कुल 957.38 करोड़ के एमओयू व व एलओआई फाइनल किए गए हैं।

परेश सक्सेना, रीजनल मैनेजर रीको दौसा

गोल्डन ट्राएंगल पर बसा होने के कारण दौसा में उद्योगों का भविष्य सुनहरा है। समिट के प्रति उद्यमियों में जोश का माहौल है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन व राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, एमएसएमई अधिनियम व नई उद्योग नीति से सकारात्मक माहौल बना है।

शिल्पा गोखरू, महाप्रबंधक, उद्योग केन्द्र दौसा

