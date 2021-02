दो लाख से भरा बैग गिरा, कांस्टेबल की तत्परता से मिला

A bag full of two lakhs dropped, got ready by the constable: फुटेज के आधार पर रकम सहित बैग बरामद कर लिया गया

दौसा. बैंक में दो लाख रुपए जमा कराने जा रहे बाइक सवार एक जने का रुपयों से भरा बैग शुक्रवार सुबह रास्ते में गिर गया। पीडि़त ने तुरंत कोतवाली पुलिस थाने में मौजूद कांस्टेबल कुम्हेरसिंह को सूचना दी। कांस्टेबल ने तत्परता दिखाते हुए अभय कमांड सेंटर में सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई। फुटेज के आधार पर रकम सहित बैग बरामद कर लिया गया।

A bag full of two lakhs dropped, got ready by the constable



पुलिस ने बताया कि रोहड़ा कलां निवासी मंगलसिंह मीना ने बैंक में 2 लाख जमा कराने के लिए जा रहा था। इस दौरान रास्ते में आगरा रोड पर उसका रुपयों से भरा बैग बाइक से गिर गया। बैंक पहुंचकर उसे बैग गिरने का पता लगा तो वह कोतवाली थाने पहुंचा। कांस्टेबल कुम्हेरसिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में बैग आगरा रोड पर चौधरी पेट्रोल पंप के सामने गिरता हुआ नजर आया। कुछ देर में बैग को खुरी कलां का एक युवक उठाता हुआ भी दिखा। बैंक पासबुक की अंग्रेजी पढऩे में असमर्थ होने के चलते युवक बैग को रिश्तेदार के पास ले गया। इतने में ही पुलिस भी पहुंच गई और बैग को बरामद कर पीडि़त के सुपुर्द कर दिया।

A bag full of two lakhs dropped, got ready by the constable



कोष कार्यालय में तैनात हैड कांस्टेबल की मौत



दौसा. जिला कोष कार्यालय में गार्ड प्रभारी के रूप में तैनात हैड कांस्टेबल कैलाशचंद महावर (57) पुत्र कल्याण प्रसाद की शुक्रवार सुबह अचानक मौत हो गई। जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। प्रथम दृष्टया मौत का कारण हृदयाघात माना जा रहा है।



कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार मूल रूप से बामनवास के सितोड़ गांव निवासी कांस्टेबल की सुबह ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगडऩे पर जिला अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पीएमओ डॉ. दीपक शर्मा ने बताया कि मेडिकल बोर्ड का गठन कर डॉ. डीएनम शर्मा, डॉ. रकमसिंह व डॉ. मनोज शर्मा की टीम ने पोस्टमार्टम किया तथा विसरा जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया।

A bag full of two lakhs dropped, got ready by the constable