ट्रेन की चपेट में आई बाइक, झटका लगा तो सहमे यात्री

बांदीकुई.

अलवर-बांदीकुई रेल मार्ग पर गुल्लाना अण्डरपास के समीप बुधवार दोपहर एक बाइक ट्रेक में फंस गई। इसी बीच दिल्ली सरायरोहिल्ला-बांद्रा गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन आने पर बाइक सवार युवक घबरा गया और बाइक को ट्रेक पर ही छोड़ भाग छूटा। इसके चलते गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक पॉवर (इंजन) में उलझने से काफी दूर तक घसीटती हुई चली गई। इससे इंजन के आगे लगा कैटल गार्ड भी क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन लोको पायलट की सजगता के चलते बड़ा हादसा टल गया।

इस ट्रेन का बांदीकुई जंक्शन पर ठहराव नहीं होने के बाद भी सवा घण्टे रोका गया और दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल के जवान घटना स्थल पहुंच क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त की।

जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर करीब एक बजे दिल्ली सरायरोहिल्ला-बांद्रा गरीब रथ एक्सप्रेस दिल्ली की ओर से आ रही थी कि गुल्लाना रेलवे स्टेशन के समीप बने अण्डरपास के किलोमीटर संख्या 126/1व 2 के बीच एक युवक बाइक को अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रेक कूदाकर पार कर रहा था कि बाइक ट्रेक के बीच में ही फंस गई। हालांकि युवक ने बाइक को निकालने की काफी मशक्कत की, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसी बीच दिल्ली की ओर से तेज रफ्तार में दिल्ली सरायरोहिल्ला बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन आ गई तो युवक घबरा गया और बाइक को ट्रेक पर ही छोडकऱ भाग छूटा। जैसे ही ट्रेन की चपेट में बाइक आई तो काफी दूर तक तो बाइक घसीटती हुई गई। इसके बाद ट्रेन को रोक दिया गया और इंजन में फंसी बाइक को बाहर निकालकर साइड में पटक दिया।

दुर्घटना में इंजन के आगे लगे कैटल गार्ड के चार स्क्रू टूट गए, वहीं प्रेशर पाइप भी लीक हो गया। ऐसे में चालक ट्रेन को धीमी गति से लेकर दोपहर 1.10 बजे बांदीकुई जंक्शन पहुंचा। जहां ड्राइवर ने पॉवर को डिफाल्ट मानते हुए ट्रेन को आगे ले जाने से इंकार कर दिया। इसके बाद यार्ड में खड़े दूसरे इंजन को जोडकऱ करीब सवा घण्टे बाद गरीब रथ एक्सप्रेस को जयपुर के लिए रवाना किया गया। इसके चलते करीब सवा घण्टे ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रहने से यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं क्षतिग्रस्त हुए कैटल गार्ड वाले इंजन को अन्य टे्रन में जोडकऱ मरम्मत के लिए जयपुर की ओर रवाना किया।

जैसे ही ट्रेन की चपेट में बाइक आई तो तेज आवाज आने के साथ ही झटका लगा। इससे एक बार तो यात्री सहम गए, लेकिन ट्रेन के रुकने पर मामले की जानकारी मिलने पर यात्रियों ने राहत महसूस की। रेल सूत्रों का कहना है कि बाइक के फंस जाने से बड़ा हादसा घटित होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता था। अब रेलवे सुरक्षा बल के जवान मामले की जांच शुरू करने के साथ ही युवक की तलाश में जुट गए हैं।

टल गया बड़ा हादसा

रेल सूत्रों के मुताबिक इंजन के आगे लगे कैटल गार्ड में छह स्क्रू (बुलट) लगे हुए थे। इनमें से चार स्क्रू टूट गए। ऐसे में यदि यह कैटल गार्ड क्षतिग्रस्त होकर लटककर फंस जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन चालक की सूझबूझ से ट्रेन को बंादीकुई स्टेशन तक ले आया।



होम सिग्नल पर खड़ी रही मालगाडी

प्लेटफार्म दो पर गरीब रथ एक्सप्रेस खड़ी रहने के कारण अलवर से बांदीकुई आ रही मालगाड़ी को होम सिग्नल पर ही रोक दिया गया। करीब 30 मिनट बाद मालगाड़ी को स्टेशन पर लिया गया।



22 मिनट रहा दिल्ली फाटक बंद

दिल्ली सरायरोहिल्ला-बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही बसवा से गुजरी तो कण्ट्रोल की सूचना पर गुढ़ारोड दिल्ली फाटक एवं धौलीगुमटी फाटक बंद कर दिया गया। इसी बीच बाइक फंस जाने के कारण कुछ देर ट्रेन गुल्लाना के समीप खड़ी हो गई।

इसके चलते करीब 22 मिनट फाटक बंद रहने से दोनों ओर वाहनों की लम्बी कतार लग गई। जैसे ही फाटक खुला तो वाहन आड़े तिरछे फंस जाने से जाम लग गया। करीब एक घण्टे तक यातायात बाधित रहने से लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी।