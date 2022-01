कर्जा नहीं चुकाने पर किसान की 15 बीघा जमीन को मात्र 46 लाख रुपए में किया नीलाम

A farmer's land was auctioned Dausa for non-payment of the loan amount- रामगढ़ पचवारा में विरोध के बाद प्रशासन बैक फुट पर, नीलामी अस्वीकृत, सात लाख का कर्जा था मृतक किसान पर

दौसा Published: January 19, 2022 08:12:18 pm

लालसोट. रामगढ़ पचवारा कस्बे की जामुन वाली ढाणी के निवासी एक मृतक किसान के परिवार द्वारा बैंक का कर्जा नहीं चुकाए जाने के बाद प्रशासन व बैंक द्वारा किसान की पूरी भूमि को औने पौने दामों में नीलामी करने के मामले में उपखण्ड प्रशासन कुछ ही घंटों में बैंक फुट पर आ गया। जमीन की नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मचे बवाल के बाद चौबीस घंटे के दौरान ही रामगढ़ पचवारा प्रशासन ने नीलामी को अस्वीकृत कर दिया है। इसके बाद पीडि़त परिवार ने भी थोड़ी राहत की सांस ली है।

कर्जा नहीं चुकाने पर किसान की 15 बीघा जमीन को मात्र 46 लाख रुपए में किया नीलाम

A farmer's land was auctioned Dausa for non-payment of the loan amount

हंगामे के बीच बुधवार दोपहर रामगढ़ पचवारा उपखंड अधिकारी मिथिलेश मीना ने दौसा के अतिरिक्त जिला कलक्टर को पत्र लिखकर उक्त नीलामी की कार्रवाई को अस्वीकृत किए जाने की जानकारी दी। पत्र में उपखंड अधिकारी ने बताया कि रामगढ़ पचवारा में कुल 15 बीघा 2 बिस्वा के खातेदार कजोड़ पुत्र सालगा की भूमि की नीलामी मंगलवार को की गई थी, नीलामी प्रक्रिया में डीएलसी दर से कम बोली लगाई जाने के कारण उक्त नीलामी की कार्रवाई को अस्वीकृत कर दिया है। पत्र में बताया कि बैंक व खातेदार के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए सेटलमेंट की कार्रवाई की जा रही है।(नि.प्र.)

यह था मामला रामगढ़ पचवारा कस्बे के जामुन वाली ढाणी के किसान कजोड़ मीना ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से सात लाख रुपए का केसीसी का ऋण लिया था। ऋण लेने के बाद किसान की माली हालत बिगड़ गई और सन 2017 के बाद उक्त किसान ऋण की किश्त नहीं चुका सका। गत वर्ष 28 सितम्बर को कजोड़ मीना की मौत होने के बाद बैंक ने अपने ऋण की वसूली के लिए परिवार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान बैंक की ओर से मृतक किसान के पुत्र पप्पूलाल और राजूलाल को कई बार नोटिस भी दिए, लेकिन परिवार की माली हालत कमजोर होने से ऋण जमा नहीं करा पाया। इसके बाद रामगढ़ पचवारा उपखण्ड अधिकारी ने गत दिनों कुर्की के आदेश जारी करते हुए 18 जनवरी को जमीन की नीलामी करने का दिन निर्धारित कर दिया। मंगलवार को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में बैंक अधिकारियों ने उक्त किसान की पूरी 15 बीघा 2 बिस्वा जमीन को 46 लाख 51 रुपए में बेच दिया।

पीडि़त परिवार ने दी चेतावनी

नीलामी प्रक्रिया की जानकारी मिलते ही मृतक का परिवार भी सदमे में आ गया और उनका रो रोकर बुरा हाल हो गया। किसान के बेटे राजूलाल व पप्पूलाल मीना ने बताया कि वे कई बार बैंक से समय देने के लिए निवेदन कर चुके है, उनके परिवार की हालत खराब है, लेकिन बैंक वालों ने उनकी कुछ नहीं सुनी। उनकी जमीन ही बिक जाएगी वे कहा जाएंगे। यदि जमीन की नीलामी नहीं रुकी तो वे आत्महत्या कर लेंगे।

चिकित्सा मंत्री ने भी जताई नाराजगी रामगढ पचवारा में किसान की जमीन नीलाम किए जाने को लेकर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीना ने कड़ी नाराजगी जताई। पत्रिका को दूरभाष पर बताया कि किसान का कर्जा सात लाख रुपए का था, लेकिन बैंक ने 46 लाख में पूरी जमीन को ही नीलाम कर दिया, जबकि बैंक को ऐसा अधिकार नहीं है। किसान की जमीन को ही नीलाम करना गलत है, उन्होंने नीलामी प्रक्रिया को रुकवा दिया है।

किरोड़ी पहुंचे पचवारा

मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर राज्यसभा सांसद डॉॅ. किरोड़ीलाल मीना भी रामगढ पवचारा पहुंचे और उन्होंने बैंक, प्रशासन व भूमाफियों के बीच मिली भगत के आरोप लगाए। पीडि़त परिवार से पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि एसडीएम के आश्वासन के बाद भी जमीन की नीलामी कर दी गई और 86 लाख की जमीन को मात्र सात लाख रुपए में डीएलसी रेट से भी कम दर पर बेच दिया। प्रदेश के सीएम से मिलेंगे और जमीन को कर्ज मुक्त करने, कर्जा माफ करने व परिवार को मुआवजा देने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राहुल गांधी ने प्रदेश में चुनावों से कर्जा माफी का ऐलान किया था, लेकिन अब इन दावों की पोल खुल रही है। पूरे जिले में सैकड़ों किसानों को बैंकों द्वारा नीलामी के नोटिस भेेजे जा रहे हैं। (नि.प्र.)

A farmer's land was auctioned Dausa for non-payment of the loan amount

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें