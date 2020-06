एसपी ऑफिस के बाहर युवती हुई अचेत

A girl was unconscious outside the SP office- शिकायत करने पहुंचा था परिवार

दौसा. भांडारेज में नाली निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद के बाद एक परिवार शिकायत करने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया। पीडि़तों का आरोप था कि उनके साथ मारपीट व अभद्रता की गई। इस दौरान कार्यालय के बाहर एक युवती बेसुध हो गई। इससे पुलिस महकमे में हडक़म्प मच गया। आनन-फानन में पुलिसकर्मी युवती को छाया में लेकर आए तथा पानी के छींटे मारकर व हवा कर राहत दी। विनोद, गुड्डी, सपना आदि ने आरोप लगाया कि दूसरा पक्ष नाली को लेकर मारपीट की। पहले भी महिला थाने में विवाद का प्रकरण दर्ज है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में सदर थाना पुलिस से बाबूलाल जाट सहित अन्य स्टाफ परिवार को अस्पताल ले गया। महिला थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है।

A girl was unconscious outside the SP office

823 कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट लम्बित

दौसा. जिले में शुक्रवार शाम तक कोरोना केस सामने नहीं आने से चिकित्सा प्रशासन को राहत मिली। वहीं अब तक जयपुर जांच के लिए 9 हजार 224 कोरोना संदिग्धों के सैम्पल भेजे जा चुके हैं। शुक्रवार शाम तक 823 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग है। चिकित्सा विभाग की टीमों ने अब तक 35 हजार 894 लोगों की स्क्रीनिंग करवा ली है। वहीं 30 हजार 171 लोगों की 14 दिन की आइसोलेशन अवधि पूरी हो चुकी है तो 5 हजार 709 लोग होम आइसोलेशन पर चल रहे हैं। इसी प्रकार चिकित्सा विभाग की टीमों ने शुक्रवार को 5 हजार 730 घरों के 30 हजार 495 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे किया है।

आधा दर्जन भट्टी एवं ढाई हजार लीटर वॉश नष्ट

बांदीकुई. आबकारी वृत बांदीकुई के रेहडिया गांव में शुक्रवार को आबकारी विभाग की टीम ने दबिश देकर पहाड़ की तलहटी, नदी-नालो में सूखी करीब ढाई हजार लीटर वॉश नष्ट की। आबकारी निरीक्षक शिशुपाल सिंह ने बताया कि जिला आबकारी अधिकारी दौसा के निर्देश पर संयुक्त टीम का गठन किया गया। इसमें बांदीकुई निरीक्षक, महुवा निरीक्षक महेन्द्र गुप्ता, प्रहराधिकारी सुमेर ङ्क्षसह मय जाब्ते के रेहडिया गांव पहुंचे। अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ दबिश दी। कारोबार से जुड़े लोग मौके से फरार हो गए। टीम ने 6 भट्टियां एवं करीब ढाई हजार लीटर वॉश नष्ट की।(निसं)

A girl was unconscious outside the SP office