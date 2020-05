महाराष्ट्र से आया एक प्रवासी फिर कोरोना पॉजिटिव

A migrant from Maharashtra came again corona positive: जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई 38

दौसा. जिले में महाराष्ट्र से आए प्रवासियों में कोरोना वायरस संक्रमण पॉजिटिव आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को जिले के सिकराय इलाके के अगावली गांव की बीड़वाली ढाणी निवासी एक जने की दूसरी रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आया है। इससे चिकित्सा विभाग, प्रशासन व पुलिस की चिंता बढ़ गई हैं। वहीं ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया।

चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि अगावली में एक जना 8 मई को महाराष्ट्र के मुम्बई से ट्रक में सवार होकर जयपुर 11 मई तडक़े जयपुर आ गया। यहां से इसी रात 3 बजे वह दौसा के लिए पैदल चल दिया। इसके बाद जिला अस्पताल में उसका सैम्पल ले लिया गया। उसकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। 15 मई को उसका फिर से सैम्पल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट 19 मई सुबह पॉजिटिव आ गई।

साथी पहले ही आ गए पॉजिटिव

चिकित्सा विभाग दौसा के डिप्टी सीएमएचओ डॉ. सुभाष बिलौनिया एवं डॉ. श्री प्रकाश मीना ने बताया कि अगावली निवासी जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है। उसके साथ महाराष्ट्र से आने वालों में कालाखोह के चार जने व खूंटला की ढाणी का एक जना भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके है। अधिकारियों ने बताया कि यह भी उनके साथ ही मुम्बई में काम करता था।

मौके पर पहुंची टीमें

अगावली गांव में एक जने की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद सुबह ही चिकित्सा विभाग के अधिकारी, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने डेरा डाल दिया। टीम ने पहुंचते ही पॉजिटिव आने वाले की ट्रेवल हिस्ट्री तैयार की। उससे सम्पर्क वाले व्यक्तियों की सूची तैयार की। वहीं संक्रमित को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। घर-घर सर्वे शुरू कराया गया। इधर, कोविड वार्ड प्रभारी डॉ. आरडी मीना ने बताय कि मरीज को भर्ती कर लिया उसका इलाज शुरू कर दिया है।

