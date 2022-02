प्रत्येक सीओ सर्किल में एक पुलिस थाना बनेगा आदर्श

A police station will be made ideal in every CO circle- दौसा सदर, महुवा, बांदीकुई, सिकंदरा व मंडावरी का चयन

दौसा Updated: February 07, 2022 07:43:34 pm

दौसा. जिले के प्रत्येक पुलिस वृत्ताधिकारी सर्किल में एक-एक थाने को आदर्श थाने के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस दिशा में तैयारियां चल रही है। इसके तहत दौसा सर्किल में सदर थाना, लालसोट में मंडावरी, मानपुर में सिकंदरा, बांदीकई सीओ सर्किल में बांदीकुई थाना प महुवा सीओ सर्किल में महुवा पुलिस थाने को आदर्श बनाने के लिए चयनित किया गया है। इन थानों का आगामी समय में बाकायदा निरीक्षण होगा और फिर आईएसओ प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा। इन थानों में राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी गाइड लाइन के तहत सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

जानकारी के अनुसार आदर्श पुलिस थानों में पीडि़त के थाने में आने पर तत्परता से सुगम सुनवाई की जाएगी। स्टाफ का अचयन व व्यवहार आदर्श होगा। थाने पर समस्त कार्य, रेकॉर्ड व सभी वस्तुओं को व्यवस्थित रखते हुए साफ-सफाई आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कम्यूनिटी पुलिस के तहत आमजन से बेहतर संवाद के लिए सीएलजी, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक दल, महिला सुरखा सखी आदि का क्रियान्वयन किया जाएगा। मालखान रेकॉर्ड, मैस, बैरिक एचएम ऑफिस, थाना परिसर, कम्प्यूटर रूम, हवालात का संचालन के निर्धारित प्रावधानों का निरीक्षण किया जाएगा।

आदर्श पुलिस थाने तकनीक से लैस होंगे। थाना परिसर में सीसीटीवी कैमरा, कम्प्यूटर, वाईफाई आदि की सुविधा होंगी। पर्याप्त रोशनी, साइन बोर्ड, रंग रोगन, स्वागत कक्ष, पार्किंग सहित पूर्ण सौन्र्दयीकरण किया जाएगा।

बार-बार होगा निरीक्षण

आदर्श पुलिस थाने गर सीओ कार्यालय से दस किलोमीटर के दायरे में हैं तो सप्ताह में न्यूनतम तीन बार, एएसपी को 15 दिन में एक बार तथा एसपी को 30 दिन में एक बार निरीक्षण करना होगा। जाप्ते की कमी, पृथक बैरिक, स्टाफ क्वार्टर, स्टेशनरी, पेट्रोल-डीजल का अधिक कोटा सहित सभी सुविधाएं अन्य थानों से बेहरत होंगी।

ये हैं निर्धारित लक्ष्य

एफआईआर दर्ज कर कॉपी उपलब्त कराना- 30 मिनट

- घटनास्थल पर पहुंचने का समय 1 से 3 किमी- 15 से 35 मिनट

- पासपोर्ट, चरित्र सत्यापन, आम्र्स लाइसेंस आदि की जांच- 15 दिन

- अनुसंधान पूर्ण करने का समय जमानतीय अपराध- 30 दिन

अजमानतीय अपराधों में अनुसंधान- 60 दिन

- जब्त सामानों के निस्तारण की कार्यवाही- 6 माह

- अपराधों पर नियंत्रण- सालान 10-15 प्रतिशत की कमी

- मुकदमों के अनुसंधान में सफलता के लक्ष्य- 10 से 15 प्रतिशत वृद्धि



इनका कहना है...

जिले के सभी सीओ सर्किल के एक-एक थाने को आदर्श बनाने के लिए चयन हुआ है। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित कर काम शुरू कर दिया गया है। इन थानों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना कराई जाएगी।

अनिल कुमार बेनिवाल, एसपी दौसा

