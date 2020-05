खवारावजी निवासी एक जना आया कोरोना पॉजिटिव

A resident of Khawaravji came to Corona positive: मरीज कैंसर से भी है पीडि़त, अब तक जिले में कुल 32 मामले

दौसा. जिले में अब कोरोना वायरस गांवों में पांव पसारता जा रहा है। रविवार को खवारावजी निवासी एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। हालांकि युवक का जयपुर में कैंसर का इलाज भी चल रहा है। अब जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 32 पर जा पहुंचा है। वहीं संदिग्धों का आंकड़ा भी साढ़े तीन हजार पर पहुंच गया है।

सीएमएचओ डॉ. पीएम वर्मा ने बताया कि खवारावजी निवासी जो युवक कोरोना पॉजिटिव आया है वह एक पूर्व सरपंच का छोटा भाई है। चिकित्सा विभाग की टीमें गांव में सुबह ही पहुंच गई और खार्यावाली व आसपास की ढाणियों के लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। शहर के रामनगर में युवक की ससुराल है, ऐसे में सुरज्ञान व अन्य का वहां आना जाना रहा है। इसलिए दौसा में चिकित्सा विभाग की आरआरटी टीम के डॉ. रविन्द्र शर्मा, डॉ. निर्मल मीना डॉ. सूरज प्रकाश शर्मा एवं डॉ. अंकित अवस्थी आदि ने उसकी ससुराल आदि स्थानों पर पहुंच स्थिति का जायजा लिया।

यह है ट्रेवल हिस्ट्री

खवारावजी निवासी जो व्यक्ति जयपुर में कोरोना पॉजिटिव आया है उसको 24 अप्रेल को कैंसर का इलाज कराने के लिए जयपुर ले गए थे। उसके बाद उनका बीच-बीच में दौसा आना-जाना रहा था। जहां वे सुरज्ञान की ससुराल दौसा के रामनगर में रुके थे। इसके बाद वे 28-29 अप्रेल को खवारावजी भी गए थे। 29 को सुबह वे जयपुर उसको इलाज के लिए फिर ले गए। 29 अप्रेल से 6 मई तक उनका दौसा व जयपुर में स्वयं के वाहन से आना जाना रहा। 7 मई को उसको जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। बाद में उसको एसएमएस में भर्ती करा गया।

फैक्ट फाइल

अब तक यहां से इतने मरीज आ गए सामने

1. जिला मुख्यालय पर पॉजिटिव - 7

2. लालसोट शहर - 13

3. कालाखोह - 4

4. झेरा - 2

5. धर्मपुरा - 1

6. लांका - 1

7. बालाहेड़ी - 1

8. संवासा - 1

9. रामगढ़ पचवारा - 1

10. खवारावजी - 1

जिले में कुल पॉजिटिव - 32

