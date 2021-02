हरियाणा के गुरुग्राम से अपहृत युवक को दौसा में किया दस्तयाब, चार आरोपी गिरफ्तार

Abducted youth from Gurugram, Haryana arrested in Dausa, four accused arrested: नौकरी लगाने के नाम पर लिए पैसे नहीं लौटाए तो अपहरण कर लाए

दौसा. हरियाणा के गुरुग्राम से अपहृत एक युवक को दस्तयाब कर कोतवाली थाना पुलिस ने गुरुवार सुबह चार आरोपियों को पकड़ लिया। बाद में आरोपियों को गुरुग्राम के शिवाजी नगर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। प्रारम्भिक जांच में अपहृत युवक ने गार्ड की नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लिए थे। इसके विवाद के चलते आरोपियों द्वारा युवक का अपहरण करने का मामला सामने आया है।

Abducted youth from Gurugram, Haryana arrested in Dausa, four accused arrested



गुरुग्राम के शिवाजी नगर थाने के उप निरीक्षक श्रीभगवान ने बताया कि गुरुग्राम के राजीव चौक इलाके से चार आरोपियों ने नीरज चौहान निवासी मित्रोल पलवल (हरियाणा) को जबरन उसकी ही कार में बैठाकर फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने गाड़ी के नंबर के आधार पर स्थानीय थाना पुलिस को अपहरण की सूचना दी। गाड़ी के नंबर के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। वहीं पीडि़त का फोन भी चालू था। ऐसे में पुलिस के सामने दौसा की लोकेशन आई।

दौसा कोतवाली थाने के कार्यवाहक प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस की सूचना के बाद यहां गांधी तिराहे पर नाकाबंदी की। इस दौरान कार सहित आरोपी गिर्राज मीणा निवासी पापड़दा, मक्खनलाल मीणा निवासी खानवास, देशराज मीना और अशोक कुमार मीणा निवासी बड़वा को पकड़ लिया।

Abducted youth from Gurugram, Haryana arrested in Dausa, four accused arrested

लोकेशन से मिला पीडि़त

पुलिस के अनुसार नीरज हाइवे पर आरोपियों के शौच के बहाने से चकमा देकर बच निकला। उसने अपनी लोकेशन परिजनों को मोबाइल पर भेजी। इसके आधार पर पुलिस ने नीरज को चावण्डेडा के समीप से दस्तयाब कर लिया। पीडि़त युवक नीरज का कहना है कि हरियाणा से दौसा के बीच जितने भी टोल प्लाजा आए, तब इन चारों युवकों ने उसके साथ मारपीट कर कार में नीचे लिटा दिया ताकि टोल प्लाजा पर अपहरण का पता नहीं चल सके।



लेनदेन का विवाद सामने आया

गुरुग्राम पुलिस के अनुसार प्रारम्भिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों में पैसे की लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। पीडि़त नीरज चौहान ने गार्ड की नौकरी लगाने के नाम पर कई युवकों से लाखों रुपए लिए थे। नौकरी नहीं लगने पर नीरज ने जब पैसे वापस नहीं लौटाए तो युवक गुरुग्राम पहुंचे और नीरज को उसकी कार सहित ले लाए। हालांकि मामले की विस्तृत जांच में अब गुरुग्राम के शिवाजी नगर थाना पुलिस जुटी हुई है।

Abducted youth from Gurugram, Haryana arrested in Dausa, four accused arrested