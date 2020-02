मूकबधिर बालिका के साथ ज्यादती के आरोपी को भेजा जेल

दौसा. महुवा. Accused of atrocities with mute girl sent to jail थाना इलाके में मूक बधिर बालिका के साथ शराब के नशे में ज्यादती के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी को मंगलवार न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे जेल भेजने का आदेश दिए हैं।

डीएसपी शंकर लाल मीणा ने बताया कि बालाहेड़ा में रविवार को मूक बधिर बालिका को जबरन हवस का शिकार बनाए जाने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी माहीराम उर्फ भोलाराम मीणा निवासी बालाहेड़ा को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए।

गौरतलब है कि खेत के समीप शौच करने गई मूक बधिर बालिका के साथ शराब के नशे में धुत युवक ने जबरन ज्यादती कर उसे मौके पर ही लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया था।

सिलकोसिस से एक श्रमिक की मौत

गीजगढ़. आसपास के श्रमिकों में फैली सिलकोसिस बिमारी से श्रमिकों के मरने का सिलसिला जारी है। ग्राम पंचायत बहरावण्डा में एक श्रमिक की सिलकोसिस बिमारी से मौत हो जाने पूरे ढाणी में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी अनुसार प्रधान बादाम सैनी ने बताया कि बहरावण्डा मोठड्या ढाणी में सिलकोसिस बीमारी से प्रहलाद पुत्र मूलचंद सैनी की मौत हो गई जिससे परिवार सहित आसपास के लोगों में शोक पसर गया।