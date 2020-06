घरेलू नलकूप का व्यावसायिक उपयोग करने का आरोप

Accused of commercial use of domestic tube wells: लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंच जताया विरोध

बांदीकुई. शहर के बसवा रोड वार्ड 27 एवं 28 के करीब दो दर्जन से अधिक लोगों ने शुक्रवार को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पहुंच घरेलू नलकूप का व्यवसायिक उपयोग किए जाने पर विरोध-प्रदर्शन किया। वहीं एसडीएम को ज्ञापन सौंप जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की।

तिवाड़ी मोहल्ले के लोगों ने बताया कि एक जने ने मोहल्ले में करीब 800 मीटर गहरे नलकूप का निर्माण कर रखा है। इससे प्रतिदिन 50-60 टैंकर पानी भरकर घरेलू बोरिंग का व्यावसायिक उपयोग कर रहा है। इसके चलते आस-पास के क्षेत्र के करीब 125 नलकूपों का पानी सूखने से नकारा हो गए हैं। कोरोना वैश्विक महामारी से आमजन परेशान है। ऐसे में पानी के संकट से जूझने के चलते मजबूरन करीब आधा से एक किलोमीटर दूर जाकर पानी लाकर घरेलू काम निपटाने पड़ रहे हैं। जलदाय विभाग की ओर से 6 से 7 दिन में एक बार पानी सप्लाई हो रहा है। ऐसे में पानी के लिए भटकना पड़ता है।



उन्होंने बताया कि टैंकरों के मोहल्ले के रास्ते से निकलने पर दुर्घटना का भी अंदेशा बना रहता है। ऐसे में समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस पर एसडीएम ने अपेक्षित कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया। ज्ञापन सौंपने वालों में मुकेश तिवाड़ी, कैलाशंचद गौड, महेशचंद शर्मा, नवल तिवाडी, भगवानसहाय, श्यामबाबू तिवाड़ी, अशोक तिवाड़ी, बृजभूषण शर्मा, राधेश्याम शर्मा, नवलकिशोर, दिनेशचंद, राजेन्द्र कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। (प.सं.)

खेड़ला. बालाहेड़ी कस्बे में पीने के पानी के लिए शुक्रवार को लोगों ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। कस्बेवासियों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारे भी लगाए। लोगों ने बताया कि कस्बे में करीब दो दशक पूर्व भूमिगत पाइप लाइन उ‘च जलाशय से डाली गई थी, जो जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके कारण मुख्य बाजार, ठठेरा मोहल्ला, बैरवा मोहल्ला, गोयावास की ढाणी में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। लोगों को पीने के पानी की जुगत में इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। भगवानसहाय सोनी ने जलदाय मंत्री को पत्र लिखकर उ‘च जलाशय से इन मोहल्लों में ओपन लाइन डलवाने की मांग की है।

