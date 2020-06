गंगापुरसिटी में हुई फायरिंग के आरोपी बांदीकुई में दबोचे

Accused of firing in Gangapurcity caught in Bandikui- सुधारनापड़ा के समीप कार्रवाई

बांदीकुई. गंगापुरसिटी में फायरिंग के मामले में थाना पुलिस ने छह आरोपियों को सुधारनपाड़ा के समीप दबोच कर उनके कब्जे से 2 कार जब्त की है। उन्हें गंगापुर सिटी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इनमें एक फायरिंग का मुख्य आरोपी एवं पांच संदिग्ध लोग शामिल हैं।

थाना प्रभारी राजेन्द्र मीणा ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि गंगापुर सिटी में 8 जून को फायरिंग कर भागे आरोपियों की लोकेशन बांदीकुई क्षेत्र में है।

इस मामले में आरोपियों के फोटो भी थाना पुलिस को भेजे गए। साइबर सैल की मदद से एक आरोपी की मोबाइल लोकेशन क्षेत्र में होने की पुष्टि हुई। सूचना पर पुलिस वृत्ताधिकारी संजयसिंह चम्पावत एवं थाना प्रभारी राजेन्द्र मीणा मय जाब्ते के वाहनों की जांच करते एवं साइबर सैल के जरिए मोबाइल लोकेशन के आधार पर सुधारनपाड़ा पहुंचे। जहां पुलिस के देख आरोपी भागने लगे तो पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया।



इसमें गंगापुरसिटी में हुई फायरिंग का मुख्य आरोपी पंकज जोगी निवासी गंगापुरसिटी, महेन्द्र मीणा निवासी ढिगारियाभीम, संदीप मीणा वजीरपुर सवाईमाधोपुर, किरोड़ी मीणा निवासी रमजापुरा सवाईमाधोपुर, पूरण मीणा एवं मुकेश यादव निवासी धूणी चाकसू को पकड़ा गया। पूछताछ में महेन्द्र मीणा ने अपनी बहन के घर आना बताया।



इस मामले में गंगापुर पुलिस से मोबाइल पर सम्पर्क किया को बताया गया कि फायरिंग के मामले में पंकज जोगी मुख्य आरोपी है। पंकज दहशत फैलाकर मौज मस्ती करने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके बाद देर शाम सभी आरोपियों को गंगापुरसिटी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। जहां कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों को ले जाया गया।



इस दौरान टीम में उपनिरीक्षक बाबूलाल मीणा, एएसआई प्रहलादसिंह, साईबर सैल प्रभारी प्रदीपसिंह सहित थाने के जवान शामिल थे। थाना प्रभारी राजेन्द्र मीणा ने बताया कि पंकज जोगी के अलावा अन्य पांच आरोपी संदिग्ध है। गंगापुरसिटी पुलिस की पूछताछ के बाद ही आपराधिक प्रवृति में लिप्तता की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। (प.सं.)

