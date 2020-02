व्यापारी से 2 लाख 63 हजार रुपए से भरा बैग लूट का आरोपी दबोचा

मण्डावर . थाना पुलिस ने व्यापारी से लूट के मामले में तीन दिन में ही आरोपी को दबोच लिया। थाना प्रभारी लाल सिंह ने बताया कि 11 फरवरी को परचून दुकान संचालक मोहनलाल सैनी ने दुकान से घर जाते समय रास्ते में ईश्वरीखेड़ा कुटिया के पास चलती बाइक पर हमला कर 2 लाख 63 हजार रुपए से भरा बैग व कागजात लूटने का मामला दर्ज कराया था। इस पर पुलिस महानिरीक्षक एस. सेंगाथिर व पुलिस अधीक्षक प्रहलादसिंह कृष्णिया ने सीओ शंकरलाल मीणा व थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की। टीम ने मामले में आरोपी राजेश मीना निवासी रोनीजा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने हरकेश उर्फ कज्जी, रोहित उर्फ लाला मीना निवासी मान्याकाबास के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। घटना में उपयोग में ली गई मोटरसाइिकल भी पुलिस ने जब्त की है। आरोपियों ने रैकी कर वारदात को अंजाम दिया। Accused of robbing a bag filled with 2 lakh 63 thousand rupees from a



ट्रांसफॉर्मर से चोरी का आरोपी गिरफ्तार

मण्डावर. ट्रांसफॉर्मर से तेल व तांबा चोरी करने के मामले में एक साल से फरार आरोपी को थाना पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी लालसिंह ने बताया की एक वर्ष पूर्व कनिष्ठ अभियंता जगदीश मीणा ने ट्रांसफॉर्मर से तांबा व तेल चोरी का मामला दर्ज कराया था। इस पर टीम गठित कर आरोपी प्रहलाद उर्फ मोटाराम बावरिया निवासी लोहरवाड़ा राजगढ़ को गिरफ्तार किया। घटना में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त किया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी खेतों पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मरों से रात के समय चोरी करते हैं। इस मामले में धारा बावरिया को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

युवती दस्तयाब

लालसोट. शहर की लांबा पाड़ा से दो दिन पूर्व गुमशुदा एक युवती को लालसोट पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। पुलिस ने बताया कि 13 फरवरी को परिजनों ने लालसोट थाने में मामला दर्ज कराया। शनिवार को युवती स्वयं लालसोट थाने आ गई। (नि.प्र)