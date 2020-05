अधिकारी व कर्मचारियों ने सम्मान कराया तो कार्रवाई

Action if officers and employees get respect: जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

दौसा. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट अविचल चतुर्वेदी ने मंगलवार को आदेश जारी किए कि यदि कोरोना वॉरियर्स के विभिन्न प्रकार के सम्मान यानि साफा बंधवाने एवं पुष्प वर्षा आदि के आयोजित कार्यक्रमों में पुलिस, प्रशासन एवं अन्य विभागों के अधकिारी व कर्मचारियों ने स्वागत कराया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में पूर्व से ही धारा 144 लागू है, इसके अन्तर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी है। साथ ही सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन आदि धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य सभाओं एवं बड़े सामूहिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन 4 की गाइड लाइन में भी यथावत रखा गया है। इस प्रकार के आयोजन धारा 144 के सरासर उल्लंघन की श्रेणी में आते हंै।



जिला मजिस्टे्रट ने निर्देश जारी किए हंै कि इस प्रकार के आयोजनों को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाए। इन कार्यक्रमों में यदि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की भूमिका पाई जाती है तो उनके विरुद्घ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। साथ ही आयोजकों के विरुद्घ भी भारतीय दण्ड संहिता तथा ऐपिडेमिक डिजिजेज अध्यादेश 2020 के तहत नियमोचित कार्यवाही की जाएगी।

कोरोना संक्रमित व संदिग्धों को यूनानी चिकित्सक देंगे दवा



दौसा. कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए यूनानी रोग प्रतिरोधक दवाएं (इम्यूनिटी बूस्टर) जिले में जल्द ही वितरित की जाएगी। जिला समन्वयक डॉ. शौकत अली ने बताया कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार एवं यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार के एडवाइजरी के अनुसार दौसा जिले में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली व रोग निरोधी औषधियां कोरोना वॉरियर्स एवं क्वारंटीन सेन्टरों पर रखे गए संदिग्धों एवं जिला चिकित्सालय में आइसोलेशन सेन्टर पर रखे गये संदिग्ध, संक्रमित रोगियों को जिला प्रशासन दौसा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय दौसा के संरक्षण एवं सहयोग से दवाएं वितरित की जाएगी।

उन औषधियों से होने वाले प्रभाव व परिणाम का आंकलन कर विभाग को उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी।

जिला समन्वयक ने बताया कि इस कार्य में भाग लेने के लिए जिला स्तर पर यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञों एवं कार्मिकों की टीम गठित की गई हैं। टीम में डॉ. अली यूनानी चिकित्सक एवं जिला समन्वयक, यूनानी चिकित्साधिकारी डॉ. इलियस अहमद, डॉ.विजय सांवरिया , डॉ.सबीहा , डॉ. मोहम्मद अहमद, कम्पाउण्डर हरकेश मीना, अरविन्द कुमार मीना आदि शामिल हैं।

