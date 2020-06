अधिवक्ता का अपहरण कर 15 लाख की फिरौती मांगी

Advocate kidnapped and asked for ransom of 15 lakhs: पुलिस टीमें तलाश में जुटी

दौसा. कोतवाली थाने में शहर के झालरा का बास निवासी एक अधिवक्ता के अपहरण व फिरौती मांगने का मामला दर्ज हुआ है। सूचना के बाद से पुलिस टीमें अधिवक्ता की तलाश में जुटी हैं। थाना प्रभारी राजेश मीना ने बताया कि झालरा का बास निवासी मनोज सैनी ने मामला दर्ज कराया कि उसका भाई अधिवक्ता रमेश सैनी शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे घर से न्यायालय के लिए कार से निकला था। दोपहर करीब 3 बजे पिता के मोबाइल पर भाई रमेश के नंबर से कॉल आया।

कॉल करने वाले ने रमेश के हिण्डौन स्थित खेड़ी गांव में होने की बात कहते हुए आने को कहा। पिता व भाई शंकर खेड़ी गांव पहुंचे। वहां दो जनों ने रमेश को सौंपने के बदले 15 लाख रुपए की मांग की। पिता ने कहा कि पहले रमेश से मिलवाओ, लेकिन आरोपियों ने मना कर दिया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। परिजनों ने दौसा आकर मामले की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश शर्मा व सचिव आशीष शर्मा सहित अन्य ने पुलिस से शीघ्र अधिवक्ता का पता लगाकर मामले का खुलासा करने की मांग की। अधिवक्ता के घर परिचितों का तांता लगा रहा तथा परिजनों को ढांढस बंधाते रहे।

थाना प्रभारी ने बताया कि दो टीम बनाकर अधिवक्ता की तलाश की जा रही है। परिजनों के पास आए नंबरों के आधार पर साइबर सेल आरोपियों का ठिकाना तलाश रही है। जिला विशेष शाखा भी जांच में जुटी है। कई जगह पुलिस टीम ने पहुंचकर अधिवक्ता व आरोपियों की तलाश की।

बुजुर्ग पिता की आंख नम

अधिवक्ता रमेश सैनी के अपहरण की घटना के बाद से उनके बुजुर्ग पिता की आंखें नम व चेहरे पर चिंता है। परिचित अधिवक्ताओं के अलावा रिश्तेदार व पड़ोसी हिम्मत बंधा रहे हैं। वहीं पत्नी की भी तबीयत खराब है। झालरा का बास स्थित घर पर लोगों का तांता लगा रहा। सोशल मीडिया पर भी अधिवक्ता के अपहरण का मामला छाया रहा। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश शर्मा ने बताया कि पुलिस अधिकारियों से लगातार अपहरण के मामले को लेकर बात चल रही है। संगठन ने शीघ्र आरोपियों को पकडकऱ अधिवक्ता को वापस लाने की मांग की है।

