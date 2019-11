दिल्ली में हमले के विरोध में अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर जताया विरोध

Advocates protest against the attack in Delhi and boycott work: अधिवक्ताओं ने सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन

दौसा. दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में अधिवक्ताओं पर हमला करने के विरोध में सोमवार को जिला मुख्यालय सहित जिलेभर के न्यायालयों में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर विरोध-प्रदर्शन किया। दौसा में अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

जिला बार एसोसिसएशन अध्यक्ष अवधेशकुमार शर्मा ने बताया कि बार एसोसिएशन ने कई बार अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है, लेकिन लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने वकीलों की सुरक्षा मजबूत करने तथा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।



इस अवसर पर महासचिव आशीष हरितवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सांवलराम मीना, उपाध्यक्ष जितेन्द्र शर्मा, कोषाध्यक्ष चन्द्रमोहन जोशी, संयुक्त सचिव दीपक शर्मा, पुस्तकालय सचिव सेडूराम शर्मा, बादल बैरवा, कमलेश बोहरा धर्मेंद्र शर्मा, सियाराम शर्मा, मानसिंह गुर्जर, रघुनंदन मीणा, अमरीश शर्मा, सुनील शर्मा, रविंद्र बंैसला, रमेश सैनी, वरुण नागर, कृष्णकुमार शर्मा, ज्ञानचंद शर्मा, रूपनारायण शर्मा, कुंभसिंह अवाना, विनोद बंशीवाल, कुंजबिहारी शर्मा, विजय शर्मा, सुरेश बंशीवाल, मानसिंह छाबड़ी, अनूप शर्मा, बजरंगलाल शर्मा, प्रकाश मीणा, जितेंद्र, सुमेरसिंह गुर्जर, विश्राम गुर्जर, हातिम गुर्जर, उम्मेदसिंह गुर्जर, रामस्वरूप बैरवा, योगेश जाकड़, कैलाश गुर्जर, विक्रम डोई, सुनील जैन , पुरुषोत्तम शर्मा, रामगोपाल शर्मा, रामगोपाल शर्मा, श्रीराम मीणा, जगदीश सिंह राजावत, रघुवीर सिंह राजावत व इनायत हुसैन सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे।



बांदीकुई. अभिभाषक संघ ने बीस हजारी अदालत में अधिवक्ताओं पर किए गए कायराना हमले के विरोध में सोमवार को राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी पिंकी मीणा को ज्ञापन देकर नारे लगा विरोध लताया। बार अध्यक्ष श्याम सुन्दर अग्रवाल ने बताया कि तीस हजारी अदालत में दिल्ली पुलिस ने अधिवक्ताओं पर कायराना हमला कर गोलीबारी भी की। जिससे कई अधिवता गंभीर घायल हो गए थे।

बार सचिव किशनलाल सोडिया, बाबूलाल शर्मा, संतोष शर्मा, हंसराज जांगिड़, विशाल सिंह, रामराय, अशोक कुमार, अनिल कुमार, वीरेन्द्र कुशवाह, सुभाषचंद गुप्ता, महेन्द्र तंवर, पूरणमल सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद थे। (नि.स.)

