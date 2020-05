9 घंटे के ऑपरेशन के बाद दौसा से सवाईमाधोपुर व करौली की ओर निकला टिड्डी दल

दौसा. After 9 hours of operation, grasshopper team left from Dausa towards Sawaimadhopur and Karauli पश्चिमी देशों से आया टिड्डी दल को करीब 9 घंटे के ऑपरेशन के बाद जिले से बाहर भेजने में सरकारी अमले व ग्रामीणों को सफलता मिली। टिड्डी दल ने क्षेत्र में आम के बगीचे सहित अन्य सैकड़ों पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि वर्तमान में फसल का सीजन नहीं होने से बड़ा नुकसान होने से बच गया।



बुधवार रात टिड्डी दल ने दौसा जिले के आलूदा के बाग, छारेड़ा, सहसपुर व खेड़ा गावों की आसपास करीब 5-6 किलोमीटर के दायरे में डेरा डाल दिया था। इसके साथ ही जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग ने रणनीति बना कर करीब 500 लीटर से अधिक कीटनाशक एकत्र किया। अधिकांशतया टिड्डियां पेड़ों पर ही बैठी। कृषि विभाग एवं अन्य विभागों की टीम ने रात करीब 1 बजे पेड़ों व खेतों में बैठी टिड्डियों पर छिड़काव शुरू कर दिया। आलूदा व छारेड़ा से गुरुवार सुबह 10 बजे टिड्डियों का दल दो भागों में बंट गया। एक छारेड़ा, सवाईपुरा, धौली, भांवता होता हुआ लाहड़ीवाला पहाड़ी से पपलाज माता मंदिर के समीप होता हुआ सवाईमाधोपुर जिले के बामनवास तहसील में प्रवेश कर गया। दूसरा दल आलूदा से भगलाई होता हुआ भाण्डारेज के बावड़ी दरवाजे से बीरासना, गढ़ राणौली, बहरावण्डा, टोरड़ा, फर्राशपुरा, कालाखोह अम्बाड़ी, गढोरा होता हुआ पहाड़ी क्षेत्र पार कर गुढ़ाचन्द्रजी की ओर बढ़ गया।



कृषि विभाग जयपुर क्षेत्र के संयुक्त निदेशक रामलाल मीना ने बताया कि रात को ही संसाधन लेकर आलूदा व छारेड़ा की सीमा पर पहुंच गए। रात एक बजे से कीटनाशक का छिड़काव शुरू कर दिया। अधिकांश टिड्डियां पेड़ों की टहनियों पर ही बैठी थी। मीना का दावा है कि करीब 40 प्रतिशत टिड्डियों को नष्ट कर दिया गया।



इस दौरान कृषि उपनिदेशक श्रीकांत अग्निहोत्री, सहायक उपनिदेशक अनिल शर्मा, कृषि अधिकारी अशोक कुमार मीना, धर्मसिंह, सहायक कृषि अधिकारी रामधन मीना, बाबूलाल, गिर्राज प्रसाद मीना, रामजीलाल मीना आदि थे। विधायक मुरारीलाल मीना भी खेत का जायजा लेने पहुंचे। प्रशासन की ओर से नांगलराजावतान उपखण्ड अधिकारी ब्रजेन्द्र मीना, तहसीलदार गणराज बडग़ोती, थाना प्रभारी कमलेश चौधरी, आलूदा सरपंच रामेश्वर सैनी, पूर्व सरपंच जुगलकिशोर मीना, छारेड़ा सरपंच हरिकिशन मीना, अमित पापड़दा व रंगलाल मीना आदि ने भी सहयोग किया।