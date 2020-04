Corona : आखिर दौसा में आया कोरोना, तबलीगी जमात का एक युवक कोरोना पॉजिटिव

दौसा. After all, Corona came to Dausa, a young man from Tabligi Jama is Corona positive जिला मुख्यालय पर 13 मार्च को दिल्ली जमात से दौसा आए 10 जमातियों में से एक जने की शुक्रवार को रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इन सभी को नागौरी पुलिया के समीप अल्लानूर होटल में आइसोलेट कर रखा था। कोरोना पॉजीटिव की रिपोर्ट आते ही दौसा जिला प्रशासन में हड़कम्प मच गया है। शहर के 22 वार्डों में कफ्र्यू (धारा 144 के तहत जीरो मोबोलिटी क्षेत्र) लगा दिया गया। कोरोना पॉजिटिव 37 वर्षीय युवक महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले का मूल निवासी है। उसके अन्य साथी भी उस्मानाबाद के ही रहने वाले हैं।

राजस्थान पत्रिका के 2 अप्रेल 2020 के अंक में ' दिल्ली जमात से आए दस लोगों के नहीं लिए नमूने, प्रशासन ने की बड़ी चूक खबर प्रकाशित होते ही 2 अप्रेल शाम को चिकित्सा विभाग ने इन दस जमातियों समेत 27 संदिग्धों के सैम्पल लेकर नमूने जांच के लिए जयपुर भेजे थे। शुक्रवार को इनमें एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही चिकित्सा प्रशासन व जिलेभर में हड़कम्प मच गया। चिकित्सा विभाग ने नागौरी पुलिया की एक होटल में आइसोलेट कोरोना पॉजिटिव को एम्बुलेंस से जयपुर भेज दिया। इधर, जमाती के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही जिलेभर में हड़कम्प मच गया।

पुलिस कर रही है जांच

जिला मुख्यालय के नागौरी मोहल्ले में एक जमाती के कोरोना पॉजिटिव आते ही पुलिस ने यह जांच करना शुरू कर दिया कि ये लोग दौसा शहर में कितने लोगों के सम्पर्क में आए। पुलिस का कहना है कि ये लोग शहर के नागौरी मोहल्लों में कई जनों के घर और मस्जिदों में भी गए। ऐसे में अब पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है, जिनसे जमातियों ने सम्पर्क किया था। इधर पुलिस भी लोगों से भी जांच में सहयोग की अपील कर रही है, ताकि अन्य लोगों को इस वायरस के खतरे से बचाया जा सके। उल्लेखनीय है महाराष्ट्र निवासी ये जमाती पांच महिला व पांच पुरुष 13 मार्च को दिल्ली से चल कर दौसा पहुंचे थे। तभी से वे लोगों के घरों पर आवागमन कर रहे थे।

पत्रिका ने खोली आंख

दिल्ली जमात से आकर ये लोग दौसा में नागौरी पुलिया स्थित एक होटल में 13 मार्च से शरण लिए हुए थे। चिकित्सा विभाग को इनकी खबर भी लग गई थी, लेकिन विभाग इनके सैम्पल लेने में आनाकानी कर रहा था। 31 मार्च को कोतवाली थाना पुलिस ने भी इनकी जिला अस्पताल में जांच करवाई थी, तब भी चिकित्सा विभाग ने इनके सैम्पल नहीं लिए। पत्रिका के मुद्दा उठाने पर चिकित्सा विभाग की आंख खुली, अन्यथा मामला और बिगड़ सकता था।



ट्रेन से आए थे

सूत्रों का कहना है कि ये जमाती दिल्ली से 13 मार्च को एक ट्रेन से ही दौसा आए थे। इसके बाद वे होटल में रुके। इसी होटल से वे कई मस्जिदों व समाज विशेष के लोगों के घर भी गए थे।