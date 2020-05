आखिर रेड जोन से प्रवासी ले ही आए दौसा में कोरोना

After all, migrants from the Red Zone brought Corona to Dausa: सैंथल थाने के झेरा गांव में गुजरात से आए बहन-भाई कोरोना पॉजिटिव

दौसा. भण्डाना. आखिर दौसा में दूसरे प्रदेशों के रेड जोन से आने वाले प्रवासियों से कोरोना आने का डर सच हो ही गया। दौसा जिले के सैंथल थाना इलाके के झेरा गांव में अहमदाबाद से आए पांच सदस्यों के एक परिवार में से सोमवार को बहन-भाई के सैम्पल की जांच में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। इससे जिले में चिकित्सा विभाग, प्रशासन, पुलिस व ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। वहीं जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 23 पर पहुंच गया है।

सीएमएचओ डॉ. पीएम वर्मा ने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद से 7 मई को स्वयं के वाहन से पांच सदस्यों का परिवार चांदराना के समीप झेरा गांव में आया। इनके साथ ही सिण्डोली व दादनका गांव के लोग भी आए थे। हालांकि यह परिवार अहमदाबाद से सीधा दौसा के जिला अस्पताल में ही आया था। यहां सैम्पल देने के बाद परिवार गांव गया था। परिवार में ट्रंासपोर्ट व्यवसायी मुखिया, पत्नी, दो पुत्री व एक पुत्र था। सोमवार को इस परिवार में 22 वर्षीय पुत्री व 19 वर्षीय पुत्र को कोरोना पॉजिटिव होने की जयपुर से चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के पास सूचना आ गई। वहां से पॉजिटिव रिपोर्ट की पुष्टि होते ही चिकित्सा विभाग, प्रशासन, पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी झेरा गांव पहुंच गए।

इधर, गांव में कोरोना पॉजिटिव बहन-भाई की रिपोर्ट आते ही एडीएम लोकेश मीना, एएसपी अनिल सिंह, एसडीओ पुष्कर मित्तल, तहसीलदार सोनल मीना, सीएमएचओ डॉ. पूरणमल वर्मा, पुलि सीओ नरेन्द्र ईनखिया, सैंथल थाना प्रभारी महावीर प्रसाद, आरआरटी टीम के प्रभारी सुभाष बिलौनिया, डिप्टी सीएमएचओ डॉ. श्रीप्रकाश मीना, ब्लॉक सीएमएचओ डॉ. सीताराम मीना सहित कई अधिकारी व कर्मचारी पहुंच गए। गांव में कफ्र्यू लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी।

7 मई को आए थे गांव

डॉ. सुभाष बिलौनिया ने बताया कि बहन-भाई के कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने की सूचना मिलते ही आरआरटी टीम व चिकित्सा विभाग के अधिकारी पहुंच गए। यहां पर इस परिवार की ट्रेवल हिस्ट्री तैयार कर ली। उन्होंने बताया कि 7 मई को अहमदाबाद से इनकी व अन्य गांवों के लोगों की 4 गाडिय़ां आई थी। इन सभी को क्वारंटीन कर रखा था। फिर भी बारीकी से पता लगाया जा रहा है कि ये लोग किन-किन के सम्पर्क में आए थे। उन्होंने बताया कि उसी दिन दादनका, सिण्डोली के लोग भी अहमदाबाद से साथ ही आए थे। ऐसे में 50 लोगों के सैम्पल लिए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग की टीम गांव में ही सेम्पल लेने का काम कर रही है।

कोविड वार्ड में कर लिया भर्ती

जिला अस्पताल के कोविड वार्ड प्रभारी डॉ. आरडी मीना ने बताया कि झेरा निवासी दोनों भाई- बहनों को भर्ती कर उनका इलाज शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब से पहले के सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि कोविड वार्ड में उनके साथ डॉ. मुकेश सिरोहा, नर्सिंग कर्मी महेश व गोपेश आदि हैं।



जांच कर क्वारंटीन किया

जिले में दौसा मुख्यालय के 5, लालसोट के 14, एक लाकां बहरावण्डा, एक सिकराय व दो झेरा गांव के कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं संदिग्धों का आंकड़ा पौने तीन हजार पर पहुंच गया है। पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या से चिकित्सा विभाग चिंतित है। सोमवार को गांव में करीब 50 जनों के सेम्पल लेकर उनको होम क्वांरटीन कर दिया गया है।



चल रहा था मकान निर्माण

पीडि़त परिवार ने यहां आकर मकान निर्माण कार्य शुरू करा दिया। इसमें झेरा, बिहारीपुरा, नांगल गोविंद आदि जगह के कारीगर काम कर रहे थे।

