आखिर आखातीज पर नहीं सजे मण्डप, नहीं हुई शादियां, खड़ी रह गई लग्जरी गाडिय़ां

दौसा. After all, the pavilion was not adorned, there were no marriages, luxury vehicles were left standing समय का कोई पता नहीं रहता है कि कब सही आ जाए और कब खराब। आज से दो महीने पहले तक किसी ने यह नहीं सोचा था कि आखातीज व अन्य सावों पर जिले में शादी-समारोह नहीं होंगे। सब यही सोच रहे थे कि आखातीज पर बैण्डबाजे बजेंगे, बारातों में मिठाइयां खाएंगे और चारों ओर खुशी का माहोल होगा।

बसें व लग्जरी गाडिय़ां बारातियों को लेकर दौड़ेंगी। बाजारों में धन बरसेगा, लेकिन कोरोना महामारी ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जिला मुख्यालय पर लालसोट रोड पर रविवार को दर्जनों वे निजी लग्जरी बसें खड़ी थी, जो हर वर्ष शादियों में बारात ले जाती थी। इन बसों की इस बार बुकिंग ही रद्द हो गई। कई बस व कार वाले पूरे वर्ष की कमाई इसी सीजन में कर लेते थे।

मुरझा गए फूल

फूल विक्रेता रमेश ने बताया कि शादियों के वक्त फूलों का जोरदार कारोबार चलता था। गजरे, फूल मालाएं व दूल्हे की गाडिय़ां सजाने आदि में बड़ी मात्रा में फूल काम आते थे, लेकिन शादियां नहीं होने से खेतों में पौधों पर फूल खराब होकर नीचे ही झड़ रहे हैं। कोई खरीदने वाला ही नहीं मिल रहा है। जबकि बड़ी मेहनत से पैदावार की थी।

पिट गया करोड़ों का कारोबार

शादी विवाह होते तो रविवार को आखातीज पर बाजारों में कपड़े, ज्वैलर्स, बर्तन, फर्नीचर, दूल्हे- दुल्हन के सजाने के सामान खरीदने वालों का मेला नजर आता। बाजारों में दीपावली की तरह धन की जमकर वर्षा होती। एक ही दिन में करोड़ों रुपए का कारोबार होता। इस बार दुकानें बंद होने से अक्षय तृतीय पर शगुन के लिए भी लोग खरीदारी नहीं कर पाए।

गुपचुप कर ली शादी

नांगल राजावतान इलाके में एक गांव में युवक की शादी आखातीज रविवार की तय थी, लेकिन यह शादी 25 अप्रेल की रात को ही गुपचुप तरीके से हो गई। तहसीलदार गणराज बडग़ोती ने बताया कि शादी की सूचना मिली थी। रात को दूल्हा व उसके साथ एक जन और जाकर शादी कर दुल्हन ले लाया। दूल्हा व दुल्हन के घर दो किलोमीटर के दायरे में ही थे। बारात भी नहीं गई और ना ही प्रीतिभोज हुआ। सोशल डिस्टेंस की अवहेलना भी नहीं हुई।