अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद विद्यालय भवन में तोडफ़ोड़

After breaking the encroachment, the school building was demolished-ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर की प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग

लालसोट. उपखण्ड के पट्टीकिशोरपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पुराने भवन को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई से नाराज अतिक्रमियों ने विद्यालय भवन में तोडफ़ोड़ कर सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाया। मामले को लेकर शुक्रवार दोपहर पट्टीकिशोरपुरा गांव के ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी जेपी गुर्जर व तहसीलदार बद्रीनारायण मीना को ज्ञापन भी दिया।

ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार को प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में विद्यालय के पुराने भवन से अतिक्रमण हटाया। खाली कराए गए कमरोंं को ईंटों की दीवार बनाबंद करने तथा गेटों पर ताला लगाने की कार्यवाही कर विद्यालय प्रशासन को भवन सुपुर्द कर दिया था। मौके से प्रशासन के लौटने के बाद अतिक्रमियों ने सरकारी संपति को नुकसान पहुंचाते हुए नवनिर्मित दीवारों को तोडकऱ भवन पर दोबारा कब्जा जमाते हुए मवेशी बांध दिए। ग्रामीणों ने अतिक्रमियों के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई कर भवन को दोबारा अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की है।



विद्यालय के प्रधानाचार्य जुगलकिशोर ने भी तहसीलदार को पत्र लिखकर मामले की जानकारी देकर अतिक्रमियों को पांबद करने करने की मांग की। तहसीलदार बद्रीनारायण मीना ने बताया कि ग्रामीणों का ज्ञापन मिला है। इस प्र्रकरण को लेकर पूर्व में ही मंडावरी थाने में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, जिसकी जांच जारी है। अब अतिक्रमियों को पांबद भी किया जाएगा। अगर दोबारा कब्जा जमाया है तो उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। (नि.प्र)

पुलिस की मौजूदगी में हटाया अतिक्रमण

नांगल राजावतान. उपखण्ड के ग्राम पंचायत आलूदा में आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को तहसील प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में शुक्रवार को जेसीबी से अतिक्रमण हटाया। तहसीलदार गणराज बडगोती ने बताया कि आलूदा से रामसिंहपुरा को जा रहे आम रास्ते पर कुछ लोगों ने पक्के निर्माण सहित तारबंदी, पत्थर आदि डालकर अतिक्रमण कर रखा था। इससे लोगों के आवागमन में परेशानी होने के साथ ही सडक़ निर्माण कार्य अटका हुआ था।

रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर उपखण्ड अधिकारी बृजेन्द्र कुमार मीना के निर्देश पर तहसील टीम ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया। इस दौरान अतिक्रमियों ने विरोध किया, लेकिन समझाइस के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटावा दिया। इस मौके पर सार्वजनिक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता जेपी मीना, गिरदावर कल्याण सहाय मीना, पटवारी बाबूलाल मीना, कुलदीप मोर्य आदि मौजूद थे।

