वैक्सीन लगवाकर बच्चों ने धारण किया सुरक्षा कवच

After getting the vaccine, the children wore a protective shield- जिले में 15-17 आयुवर्ग का टीकाकरण शुरू

दौसा Published: January 03, 2022 07:31:49 pm

दौसा. कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच जिले में सोमवार से 15 से 17 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। करीब दो साल तक कोरोना के भय के बीच बच्चों को अब सुरक्षा कवच मिलने से परिजनों को भी राहत मिली है। जिला मुख्यालय पर राजकीय जिला अस्पताल में कृषि विपणन राज्यमंत्री मुरारीलाल मीना व जिला कलक्टर पीयुष समारिया की मौजूदगी में टीकाकरण की शुरुआत हुई।

जिलेभर में 68 केन्द्रों पर 15-17 आयुवर्ग का टीकाकरण शुरू हुआ। इस दौरान बच्चों ने परिजनों के साथ जाकर आसानी से टीका लगवाया। सीएमएचओ डॉ. सुभाष बिलोनिया ने बताया कि बच्चों को प्रत्येक सेशन साइट पर 200 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। ऑनलाइन के अलावा ऑनस्पॉट भी रजिस्ट्रेशन किया गया। बच्चों को सिर्फ को-वैक्सीन ही लगाई जा रही है। जिले में 1 लाख 37 हजार 914 किशोर-किशोरियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। टीका लगाने के बाद करीब 30 मिनट तक लाभार्थी को चिकित्साकर्मियों की निगरानी में बैठाया गया। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न केन्द्रों पर जाकर वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लिया तथा लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित भी किया गया।



जिला अस्पताल में राज्यमंत्री व जिला कलक्टर ने केन्द्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर टीका लगवा चुके बच्चों से बातचीत भी की। इस दौरान सीएमएचओ, पीएमओ डॉ. शिवराम मीना, डॉ. आरडी मीना, डॉ. दीपक शर्मा, डॉ. सीएल सिंघल, पार्षद राकेश चौधरी, उमाशंकर बनियाना सहित कई लोग मौजूद थे।



जिला अस्पताल में उपकरणों के लिए विधायक कोष से दिए 50 लाख

कृषि विपणन राज्यमंत्री मुरारीलाल मीणा ने रामकरण जोशी राजकीय जिला चिकित्सालय को उपकरण खरीदने के लिए विधायक कोटे से दिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें से 30 लाख रुपए के लिए पहले पत्र जारी कर चुके हैं तथा 20 लाख के लिए अब जिला परिषद को पत्र भेजा है। मीना ने बताया कि अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन सहित अन्य उपकरणों की कमी खल रही थी। मरीजों को बाहर जांच करानी पड़ती थी। ऐसे में मरीजों की परेशानी देखते हुए नई सोनोग्राफी मशीन खरीदने के लिए 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी है।

वहीं 30 लाख से डिजिटल एक्सरे, सीबीसी, ऑटोएनालाइजर, ईसीजी, ब्रायनोकुलर, माइक्रोस्कोप, एलाइजा मशीन व अन्य उपकरण खरीदे जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले भी विधायक कोटे से 99 लाख रुपए विधानसभा क्षेत्र के राजकीय सामुदायिक अस्पतालों में उपकरण खरीदने तथा जिला चिकित्सालय में 18 लाख की लागत से एक आधुनिक एंबुलेंस खरीदी गई थी। मंत्री ने चिकित्सकों से कहा है कि जिला चिकित्सालय से कोई भी मरीज रैफर नहीं हो, ऐसे प्रयास करने चाहिए।

