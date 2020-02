लॉटरी के बाद फिर बदले ग्रामीण राजनीति के समीकरण

After lottery, the equation of rural politics changed again: जिले की 269 ग्राम पंचायतों के पंच व सरपंच पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली

दौसा. जिले की बसवा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को छोड़ सभी 10 पंचायत समितियों की 269 ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी निकालने की प्रक्रिया सोमवार को सम्बन्धित उपखण्ड मुख्यालयों पर पूरी कर ली गई है। फिर से हुई लॉटरी प्रक्रिया से किसी ग्राम पंचायत में ग्रामीण नेताओं के समीकरण सही बैठ गए तो किसी के बिगड़ गए। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान भी लोगों के चेहरों पर खुशी व कई के मायूसी देखी गई। हालांकि दिसम्बर में निकाली लॉटरी और फिर अब दुबारा से निकाली गई लॉटरी में अधिक अन्तर तो नहीं आया, लेकिन कई ग्राम पंचायतों के समीकरण बिगड़ गए।

दौसा व लवाण पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी जिला मुख्यालय स्थित कलक्ट्रेट सभागार में निकाली गई तो महुवा पंचायत समिति की जिला परिषद सभागार में निकाली गई। लालसोट, रामगढ़पचवारा, सिकराय, नांगलराजावतान, सिकंदरा, बांदीकुई व बैजूपाड़ा पंचायत समितियों के पंच- सरपंच के पदों की लॉटरी सम्बन्धित उपखण्ड मुख्यालयों पर निकाली गई।



महिला सीटों पर उलटफेर



सभी पंचायत समितियों में एसटी, एससी की सीटें तो 2011 की आबादी के प्रतिशत के हिसाब से निकाली गई है, लेकिन इनमें महिला सीट के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली। ओबीसी की सीट भी सामान्य वर्ग में से ही निकाली गई।



दौसा-लवाण में ये हुआ बदलाव



दिसम्बर 2019 में निकाली गई लॉटरी में जिला मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत सूरजपुरा ओबीसी के लिए आरक्षित थी। ऐसे में यहां पर ओबीसी वर्ग के लोगों ने लोगों से सम्पर्क साधना शुरू कर दिया था। सोमवार को निकाली गई लॉटरी में सूरजपुरा सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो गई। दौसा पंचायत समिति में बाणे का बरखेड़ा और काबलेश्वर पहले सामान्य थी, अब सामान्य महिला हो गई। इसी प्रकार पहले चांदराना पंचायत सामान्य महिला थी, लेकिन अब एससी महिला हो गई। ग्राम पंचायत रलावता पहले सामान्य महिला थी, लेकिन अब ओबीसी महिला के लिए रिजर्व हो गई है।

गणेशपुरा पंचायत पहले सामान्य महिला थी, लेकिन सामान्य हो गई है। नवगठित ग्राम पंचायत पहले एससी सामान्य थी, लेकिन अब एससी महिला हो गई है। कालाखोह पहले एससी सामान्य थी, लेकिन एससी महिला के लिए आरक्षित हो गई। काली पहाड़ी पहले एसटी सामान्य थी जो अब एसटी महिला हो गई। इसी प्रकार नांगलबैरसी भी एसटी सामान्य थी, लेकिन अब एसटी महिला के लिए रिजर्व हो गई। रामपुरा ऊर्फ महाराजपुरा पहले एसटी महिला थी, लेकिन अब वह एसटी सामान्य है। इसी प्रकार तीतरवाड़ा कला एसटी महिला से अब एसटी सामान्य हो गई।



इसी प्रकार लवाण पंचायत समिति पहले निकाली गई लॉटरी में ग्राम पंचायत रजवास ओबीसी के लिए आरक्षित थी, लेकिन अब सामान्य हो गई और नांगलगोविन्द ओबीसी के लिए रिजर्व हो गई। जबकि पहले नांगलगोविन्द सामान्य महिला के लिए आरक्षित थी। इसी प्रकार पहले ढिगारिया ग्राम पंचायत एसटी के लिए रिजर्व हुई थी, लेकिन अब सामान्य हो गई और नव गठित ग्राम पंचायत पीपल्या चैनपुरा को एसटी के लिए रिजर्व कर दिया है। इसी प्रकार कई ग्राम पंचायतों में बदलाव होने से नेताओं का गणित बिगड़ गया।

यह रही सरपंच सीटों के आरक्षण की स्थिति

पंचायत समिति दौसा ञ्च 32

सामान्य

बापी

बिशनपुरा

जसौता

सिण्डौली

गणेशपुरा

नांगलचापा

खुरीकलां

भाण्डारेज

सामान्य महिला

चावण्डेड़ा

जौपाड़ा

काबलेश्वर

महेश्वराकलां

सैंथल

सूरजपुरा

चौरड़ी

बाणेका बरखेड़ा

ओबीसी महिला

रलावता

एसटी सामान्य

हरिपुरा

तीतरवाड़ा कलां

रामपुरा ऊर्फ महाराजपुरा

बड़ौली

एसटी महिला

कालीपहाड़ी

महेश्वराखुर्द

नांगल बैरसी

एससी सामान्य

खैरवाल

भांकरी

कालाखोह

कालोता

एससी महिला

बोरोदा

निमाली

कुण्डल

चांदराना

लवाण पंचायत समिति ञ्च 15

सामान्य

जीरोता खुर्द

खानपुरा

रजवास

ढिगारिया

सामान्य महिला

डुगरावता

बनियाना

सिंगवाड़ा

हिंगोटिया

एससी सामान्य

कंवरपुरा

बड़ागांव

भण्डाना

एससी महिला

लवाण

खानवास

ओबीसी महिला

नांगलगोविन्द

एसटी

पीपल्याचैनपुरा