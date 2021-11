मारपीट की घटना के बाद घायल के भाई ने कुएं में कूदकर दी जान

After the beating, the brother of the injured gave his life: आलूदा कस्बे का मामला

दौसा. नांगल राजावतान. जिले के नांगल राजावतान थाने के आलूदा गांव में दो पक्षों में मारपीट की घटना के बाद घायल के भाई रामखिलाड़ी मीना (50) पुत्र सांवतराम मीना निवासी भाढ़ेती ढाणी आलूदा ने रविवार देर शाम कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। घटना से इलाके में हड़कम्प मच गया। घटना की सूचना पर रात को आलूदा में नांगलराजावतान थाना पुलिस, सीओ लालसोट शंकर लाल मौके पर पहुंच गए और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

जिला अस्पताल में सोमवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण व परिजन जुट गए। कई लोगों ने पुलिस पर मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं करने से आहत होकर रामखिलाड़ी के जान देने का आरोप लगाया। आरोपियों को शीघ्र पकडऩे की मांग भी की। नांगलराजावतान उपखण्ड अधिकारी बृजेन्द्र मीना, लालसोट सीओ, मंडावरी थाना प्रभारी रामपाल मीना, पूर्व सरपंच जुगल किशोर आलूदा ने परिजनों एवं ग्रामीणों को समझाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर पोस्टमार्टम के लिए राजी किया। इसके बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।



जानकारी के अुनसार आलूदा कस्बे के छारेड़ा चौराहे पर रामखिलाड़ी का भाई फतहलाल सब्जी का ठेला लगाता है। 6 नवम्बर शाम को दूसरे पक्ष के साथ सब्जी के भाव को लेकर मारपीट हो गई। झगड़े में फतहलाल सहित दोनों पक्षों के 4-5 अन्य लोग भी घायल हो गया। फतहलाल की हालत गंभीर होने पर जयपुर रैफर कर दिया। इस मामले में रविवार को रामखिलाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया। पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज कर ली। इसके बाद उसने गांव आते वक्त रास्ते मे कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

इसके बाद शव को जिला अस्पताल ले गए, जहां पर कोतवाली थाना पुलिस, दौसा पुलिस सीओ डॉ. दीपक शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। रविवार सुबह आलूदा गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला अस्पताल आ गए। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया गया। नांगल राजावतान थाना पुलिस शव के साथ आलूदा गांव भी पहुंची। शव का अंतिम संस्कार होने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली।

लालसोट सीओ ने बताया कि फतहलाल की पत्नी काली देवी ने विष्णु, मनीष, सोनू, विजय व नारंगी सैनी के खिलाफ मारपीट व 20 हजार रुपए छीन ले जाने का मामला दर्ज कराया था। पुसिल ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन घायल के भाई ने कुएं में कूदकर जान दे दी। मारपीट के आरोपियों को पकडऩे के लिए टीमें जुटी हुई हैं। (निसं.)