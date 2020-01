यूपी व एमपी में वारदात के बाद सिकंदरा क्षेत्र में ढाबा चला रहा था लूट का आरोपी

After the incident in UP and MP, the robber was running a dacoit in Sikandra area: लूट, चोरी व धोखाधड़ी के मामले का फरार आरोपी गिरफ्तार

सिकंदरा. उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश में लूट, धोखाधड़ी, चोरी व साइबर क्राइम के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को सिकंदरा थाना पुलिस ने जयपुर आगरा- राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ढाबे से गिरफ्तार कर यूपी पुलिस को सूचना दी है। आरोपी हाइवे पर किराए से ढाबा संचालित कर फरारी काट रहा था।

थाना प्रभारी राजपाल यादव ने बताया कि पंचायत चुनाव के तहत बुधवार रात को पुलिस हाइवे पर संचालित ढाबों की जांच कर रही थी। इसी बीच पुलिस रायपुरा गांव के समीप प्रतापगढ़ (यूपी) के नाम संचालित ढाबे पर पहुंचकर संचालक से पूछताछ की तो ढाबा संचालक ने अपने आप को मोहम्मद वसीम निवासी सराय मकई, थाना जैठवार जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला बताया।

संचालक से नाम पते पूछताछ करते समय पुलिस को शक हो गया। कठोरता से पूछताछ की तो आरोपी ने उत्तरप्रदेश व मध्यप्रेदश में कई वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की। आरोपी के खिलाफ जैठवार व आधारतल मध्यप्रेदश थाने में लूट, चोरी, धोखाधड़ी व एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर साइबर अपराध करने के मामले दर्ज हैं। सिकंदरा पुलिस ने यूपी व मध्यप्रदेश पुलिस को सूचना दी है।

रेलवे कोर्ट कैम्प में पौने तीन लोगों को किया पेश



दौसा. रेलवे कोर्ट कैम्प बांदीकुई के मजिस्टे्रट डॉ. महेन्द्र कुमार गोयल के सामने गुरुवार को ट्रेनों की छत पर बैठने वाले, पायदान पर यात्रा करने वाले, बिना टिकट, अवैध रूप से लाइन क्रॉस करने वाले व नो पार्किंग में खड़े करने वाले 272 लोगों को पेश किया गया। इन लोगों पर 95 हजार रुपए का जुर्माना किया और लोगों को नियमों की पालना के लिए समझाया गया। दौसा आरपीएफ चौकी प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि यदि आगे से नियमों की अवहेलना की तो जेल भेजा जाएगा।



लोक अभियोजक दीनदयाल ने बताया कि इस अवसर पर बांदीकुई आरपीफए इंस्पेक्टर नवीन कुमार, एएसआई सुरेश चन्द्र, टीटीई अनवर हुसैन सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौÓाूद थे।

