नाम वापसी के बाद सरपंच प्रत्याशियों की तस्वीर हुई साफ

After the withdrawal, the picture of the sarpanch candidates was clear...चुनाव चिह्नों का आवंटन: 18 सरपंच पदों के लिए 166 प्रत्याशी आजमा रहे हैं भाग्य