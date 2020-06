बांदीकुई में आगरा फोर्ट व डबल डेकर का दौसा में होगा ठहराव

Agra Fort and Double Decker in Bandikui to halt in Dausa: ट्रेनों के ठहराव से क्षेत्र के लोगों को आवागमन की समुचित सुविधा मुहैया हो सकेगी

बांदीकुई. बांदीकुई जंक्शन पर अजमेर-आगरा फोर्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस एवं दौसा रेलवे स्टेशन पर डबल डेकर एक्सप्रेस का ठहराव शीघ्र हो सकेगा। प्रथम चरण में इन टे्रनों का ठहराव प्रायोगिक रूप से छह माह के लिए किया जाएगा। इसके बाद यदि राजस्व आय अच्छी रही तो फिर इन ट्रेनों का स्थाई रूप से ठहराव कर दिया जाएगा। इन ट्रेनों के ठहराव से क्षेत्र के लोगों को आवागमन की समुचित सुविधा मुहैया हो सकेगी।

इसके लिए दौसा सांसद जसकौर मीणा की ओर से रेल मंत्री एवं रेलवे महाप्रबंधक सहित उच्चाधिकारियों को इन ट्रेनों के ठहराव की मांग की गई थी। इस पर वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक जयपुर की ओर से इन ट्रेनों के ठहराव किए जाने की अनुशंसा कर दी है। इससे मेहंदीपुर बालाजी एवं पर्यटन स्थल आभानेरी की चांदबावड़ी, कैला देवी एवं महावीरजी के लिए आने वाले श्रद्धालु व विदेशी पर्यटकों को भी आवागमन की समुचित सुविधा मिल सकेगी।



ट्रेनों के ठहराव को हरी झण्डी मिलने के बाद शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद का आभार जताते हुए खुशी जताई। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ.रतन तिवाड़ी, सत्यनारायण शाहरा, नगर अध्यक्ष मनोज टोडवाल, मक्खन गुर्जर, सुशील खण्डेलवाल, सुरेन्द्रमोहन तिवाड़ी, रामसिंह तंवर, गोपाल गोयल, नरसिंहलाल सैनी, सुरेन्द्र कटटा, मदनलाल माल, डॉ.सुमेश विजय आदि ने ट्रेनों के ठहराव को क्षेत्र के विकास के लिए अच्छा कदम बताया। (ए.सं.)

दौसा. जिला मुख्यालय पर डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव होने पर सांसद जसकौर मीना नगर परिषद सभापति राजकुमार जायसवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष विपिन जैन, मुरारी धोंकरिया, शिव शर्मा, मुकेश आलूदा, सुनील बढ़ेरा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने आभार जताया।

ट्रैक्टर-ट्रॉली फंसने से लगा जाम



बांदीकुई. शहर के व्यस्ततम बाजार पीडब्ल्यूडी तिराहे पर शुक्रवार को जिंस से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली आड़ी फंसने से यातायात जाम हो गया। इसके चलते वाहनों की लम्बी कतार लग गई। दुपहिया वाहन चालकों का निकलना तक मुश्किल हो गया। मजबूरन लोगों को वैकल्पिक मार्गों से होकर गुजरना पड़ा। सूचना पर थाना पुलिस के जवान एवं यातायाकर्मी मौके पर पहुंचे और वाहनों को आगे-पीछे करवाकर यातायात सुचारू कराया।



जाम खुलते ही आगरा फाटक बंद हो गया। इसके चलते करीब पौन घण्टे तक सिकंदरा रोड, बसवा रोड, बडियाल रोड पर काफी दूरी तक वाहनों की कतार लग गई। ऐसे में परेशान लोग प्रशासन को कोसते दिखाई दिए। (ग्रामीण)