सांसद व टोलकर्मियों के बीच हुआ समझौता: 28 मार्च तक लोकल वाहनों का नहीं लगेगा टोल

नांगल राजावतान (दौसा). Agreement between MP and toll workers: Toll will not be charged for local vehicles till 28 March दौसा- कोथून नेशनल हाइवे 11 ए पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा द्वारा उपखण्ड के ग्राम टीटोली में लगे टोल प्लाजा पर मंगलवार को लोकल वाहनों को टोल मुक्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों की भीड़ जुटी। टोल पर पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी मीना ने ग्रामीणों व टोलकर्मियों के साथ समझौता कराकर 28 मार्च तक लोकल वाहनों का पहचान पत्र बताने पर टोल नहीं लगने का निर्णय किया गया।



उपखण्ड मुख्यालय सहित आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीण सुबह करीब 11 बजे टोल प्लाजा पर लोकल वाहनों का टोल मुक्त करने की मांग को लेकर एकत्र हो गए। मौके पर पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने ग्रामीणों से लोकल वाहनों के टोल को लेकर बात की।



ग्रामीणों की मांग के अनुसार सांसद मीना ने टोल पर ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा परियोजना निदेशक वाईबी सिंह, टोल वसूलने वाली कम्पनी के निदेशक विनोद कुमार मलिक आदि के साथ वार्ता की। वार्ता के अनुसार 28 मार्च 2020 तक लोकल वाहनों का टोल नहीं लेने का निर्णय किया गया। इसके लिए लोकल वाहन चालकों को अपना पहचान पत्र टोल कर्मियों को दिखाना होगा।



टोल पर लोकल वाहनों से टोल वसूली को लेकर 29 मार्च को उपखण्ड मुख्याल के आस-पास बैठक होगी। इस बैठक में आगे टोल को लेकर निर्णय किया जाएगा। इस मौके पर एनएचआई के तकनीकी मैनेजर इन्द्रपालसिंह, टोल वसूलने वाली कम्पनी के श्रीपालसिंह, रामप्रसाद राखला, पिन्टू, महेन्द्र गागडिय़ा, बनवारी, विनोद राजपुरिया, सरपंच ओमप्रकाश मीना, मनोज आदि थे।