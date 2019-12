पत्नी के मोबाइल पर अधिक बात करने से नाराज पति ने उतार दिया मौत के घाट

Angry Husband murdered his wife, ðè× talking more on mobile: चरित्र पर था संदेह, पत्नी की लाठी व लात-घूसों से ले ली जान, आरोपी पति गिरफ्तार, बच्चों को भी मारने का किया प्रयास

मानपुर (दौसा). मीनापाड़ा गांव की श्यामा वाली ढाणी में शनिवार रात शराब के नशे में पति ने लाठी व लात-घूसे मारकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पीहर पक्ष की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अलसुबह ढाणी पहुंचकर विवाहिता के शव को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकराय पहुंचाया। जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव को पीहर पक्ष के सुपुर्द कर दिया। प्रथम दृष्टया पति-पत्नी के बीच कलह का कारण मोबाइल माना जा रहा है। इससे पति ने पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पति कालू को गांव से ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पहले भी कई बार पत्नी के साथ मारपीट करने की बात सामने आई है।

थानाधिकारी मांगीलाल मीना ने बताया कि ढाणी निवासी किशमी मीना (25) की आपसी विवाद के चलते पति कालूराम मीना ने मारपीट कर हत्या कर दी। मृतका के पिता प्रभुदयाल मीना निवासी भगलाव, थाना दौसा सदर ने मामला दर्ज कराया कि करीब 10 साल पहले दो बेटियों की शादी कालू व उसके छोटे भाई के साथ हुई थी। शादी के बाद बड़ी बेटी किशमी से पति कालू आए दिन मारपीट करता था। शनिवार रात नरेश में उसे बेरहमी से मारपीट कर बड़ी बेटी की हत्या कर दी। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया सामने आया है कि पति मोबाइल पर बातचीत के कारण पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था।



मासूम बच्चों को भी मारने का प्रयास



आरोपी पति ने पत्नी की पीट-पीट कर हत्या के बाद दो मासूम बच्चों को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन छोटे भाई व उसकी पत्नी ने छुड़ाकर उन्हें छिपा दिया। इससे दोनों की जान बच गई। पुलिस ने बताया कि मृतका के छह वर्षीय बेटी व तीन वर्षीय बेटा है।



अस्पताल में मचा कोहराम



अस्पताल में सुबह करीब 6 बजे शव लेकर पहुंची पुलिस के साथ ही पीहर पक्ष के दर्जनों लोग भी पहुंच गए। शव देख पीहर पक्ष के लोग बिलख पड़े। इससे अस्पताल में कोहराम मच गया। मृतका के भाई व परिजनों ने बताया कि कालूराम आए दिन शराब के नशे में मारपीट करता था।

