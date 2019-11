रबी की बुवाई में जुटे अन्नदाता, 81 हजार हैक्टेयर में हो चुकी है बुवाई

दौसा. Annadata engaged in Rabi sowing, sowing has been done in 81 thousand hectares जिले में दिवाली के बाद अब किसान रबी की फसलों की बुवाई में जुट गया है। कृषि विभाग ने इस रबी के सीजन के लिए 1 लाख 86 हजार हैक्टेयर भूमि में बुवाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी तक 81 हजार 216 हैक्टेयर भूमि में बुवाई हो गईहै। 43.66 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो गया है। बुवाई करीब अभी एक माह और चलेगी।



जिले में इस बार मानसून अच्छा रहा। बाजरे की कटाई होते ही किसानों ने अपने खेतों की जुताई कर दी। इससे खेतों में नमी बरकरार रही। किसानों ने चना व सरसों की बुवाई करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि जिले में अब तक 45 हजार हैक्टेयर भूमि में सरसों की बुवाई हो चुकी है और चने की बुवाई 28 हजार 591 हैक्टेयर भूमि में हो चुकी है। हालांकि गेहूं, जौ, तारामीरा, सब्जियां आदि की बुवाई अब शुरू हुई है।

चने की लक्ष्य से दोगुनी बुवाई

जिले में चने की बुवाई लक्ष्य से दोगुना होने के करीब है। कृषि विभाग के अनुसार इस सीजन में चने की बुवाई का लक्ष्य 15 हजार हैक्टेयर तय किया था, लेकिन 5 नवम्बर तक जिले में 28 हजार 591 हैक्टेयर भूमि में चने की बुवाई हो चुकी है। सरसों का बुवाई काम अभी चल रहा है।

15 नवम्बर से होती है गेहूं की बुवाई

रबी की फसलों में गेहूं की फसल की बुवाई का उपयुक्त तापमान 15 नवम्बर से शुरू होता है, जो 7 दिसम्बर तक चलता है। कृषि अधिकारी आरडी मीना ने बताया कि इस बार देर तक बारिश होने से जमीन में नमी अच्छी है। इससे सरसों व चने की बुवाई का रकबा भी बढ़ा है।





कम पानी वाले इलाकों की धरती में उपजेगा काला-पीला सोना

जिले में इस सीजन में जिन इलाकों में कुएं एवं बोरवेलों में पानी नहीं के बराबर है, वहां की धरती भी काला सोना (सरसों) व पीला सोना (चना) उगलेगी। कारण है सीजन में देरी तक बारिश होना। धरती में अभी भी नमी है। इन इलाकों में हालांकि गेहंू, जौ व अन्य फसलें नहीं के बराबर होगी। आलूदा के किसान कैलाश ककरोड़ा ने बताया कि उनके यहां कुओं में पानी नहीं है, लेकिन जमीन की नमी के कारण इस बार किसानों ने खेतों में सरसों व चने की बम्पर बुवाई कर दी है। किसानों का कहना है कि एक बार सरसों एवं चने का बीज अंकुरित हो जाए, उसके बाद उनको पानी देने की जरूरत नहीं होती है। बीच में एक बार मावठ हो जाए तो सोने पर सुहागा होगा।

कर रहे हैं पलाव

दौसा में लालसोट, रामगढ़ पचवारा, नांगल राजावतान व जिन इलाकों में कुएं एवं बोरवेलों में पानी है, वहां कि किसान अपने खेतों में गेहूं की बुवाई के लिए पलाव (बुवाई से पहले खेतों में पानी भराना) करने में जुट गए हैं। पलाव के पांच-सात दिन बाद वे अपने खेतों में बुवाई शुरू कर देंगे।

फैक्ट फाइल

फसल लक्ष्य बुवाई

गेहूं 95000 1729

सरसों 65000 45657

चना 15000 28591

जौ 6000 1211

तारामीरा 1000 422

सब्जियां 4000 904

हरा चारा - 1730

अन्य - 402

सौंफ - -

मैथी - -

जिला 86000 81216



जिले में इस बार के रबी के सीजन के लिए विभाग ने 1 लाख 86 हजार हैक्टेयर भूमि में बुवाई का लक्ष्य निर्धारत किया है, इससे में 81 हजार 216 हैक्टेयर भूमि में बुवाई हो चुकी है। बुवाई का काम निरन्तर जारी है।

- श्रीकांत अग्निहोत्री, सहायक निदेशक कृषि विस्तार दौसा