पहले स्वीकृति दी, फिर ठोक दिया आवास पर दूसरा ताला

Approved first, then knocked down the second lock on the housing: राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का है मामला

बांदीकुई. एक ओर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रशासन की ओर से डेंटल टेक्नीशियन को आवास आवंटित कर दिया, वहीं दूसरी ओर से चिकित्सालय प्रशासन ने ही आनन-फानन में आवास पर स्वयं का ताला लटका दिया। ऐसे में अब आवास पर दो ताले लटे हुए हैं। इसमें एक ताला पहले से ही डेंटल टेक्नीशियन का लगा हुआ है। खास बात यह है कि ऐसी क्या परिस्थितियां आई कि चिकित्सालय प्रशासन ने पहले तो आवास आंवटन कर दिया और फिर स्वयं ने ही ताला ठोक दिया?

Approved first, then knocked down the second lock on the housing



जानकारी के अनुसार राजकीय चिकित्सालय का आवास संख्या एक वार्ड ब्वॉय कनिष्ठ सहायक बहादुरसिंह को आवंटित किया हुआ था, लेकिन कनिष्ठ सहायक का राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय चाकसू तबादला हो गया। ऐसे में वह आवास खाली करके चला गया। इसके बाद पिंकी वर्मा डेंटल टेक्नीशियन ने आवास आवंटन के लिए आवेदन किया तो चिकित्सालय प्रशासन ने आवास पिंकी वर्मा को आवंटित कर दिया। इसके बाद डेंटल टेक्नीशियन ने आवास की साफ-सफाई करवाकर मरम्मत भी करवा दी, लेकिन शनिवार सुबह चिकित्सालय प्रशासन ने खींचतान होने पर आवास पर स्वयं का ताला भी ठोक दिया। अब आवास पर दो ताले लटके हुए हैं। जब चिकित्सालय प्रशासन को डेंटल टेक्नीशियन को आवास नहीं देना था तो फिर आवंटन क्यों किया।

इसको लेकर चिकित्सालय प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस मामले में चिकित्सालय प्रशासन भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। जबकि अभी तक आवास आवंटन के जारी किए गए आदेश भी निरस्त नहीं किए गए हैं। इसको लेकर चिकित्सालय परिसर में चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मियों के बीच आवास आवंटन को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब यह मामला उ"ााधिकारियों तक पहुंच गया है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी डॉ.बदनलाल का कहना है कि यह आवास वार्ड ब्वॉय के लिए हैं। त्रुटिवश यह आवास डेंटल टेक्नीशियन को आवंटित कर दिया गया। अब आवास के आवंटन के आदेश निरस्त कर वार्ड ब्वॉय को ही आवंटन किया जाएगा। इसके बारे में अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। हालांकि यह आवास चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के नाम से रिकॉर्ड में हैं। अब नए सिरे से नियमानुसार आवंटन प्रक्रिया की जाएगी। (ग्रामीण)

Approved first, then knocked down the second lock on the housing