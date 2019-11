महुवा चेयरमैन सीट पर घमासान: भाजपा की शीला व कांग्रेस की नर्बदा ने दाखिल किया नामांकन

महुवा.(दौसा) Argument in Mahuva chairman seat: Sheila of BJP and Narbada of Congress filed nomination नगरपालिका आम चुनाव 2019 में पार्षदों के निर्वाचित होने के बाद अब चेयरमैन सीट हथियाने के लिए कांग्रेस व भाजपा ने पूरे दावपेंच लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस से पार्षद निर्वाचित होकर आई सपना सैनी ने भी गुरुवार को चेयरमैन के लिए निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे कांग्रेस संगठन में भी हड़कंप मच गया। हालांकि कांग्रेस पदाधिकारी पार्षद को मनाने के लिए मान मनुहार में जुट गए हैं।

जानकारी के अनुसार चेयरमैन की सीट महिला ओबीसी के लिए आरक्षित है। इधर, भाजपा ने वार्ड छह से जीतकर आई शीला गुर्जर पर दाव खेला है। वहीं कांग्रेस ने वार्ड 9 से निर्वाचित पार्षद नर्बदा देवी पर भरोसा जताया है। चेयरमैन के लिए घोषित प्रत्याशी नर्बदा ने अजय बौहरा, पूर्व जिला प्रमुख अजीतसिंह, शंकर हुड़ला, मंडल अध्यक्ष रामनारायण मीना, विष्णु सिंह रांैत की मौजदूगी में पालिका कार्यालय पहुंच चेयरमैन पद के लिए नामांकन दाखिल किया।

वहीं भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति प्रभारी ज्ञानदेव आहूजा, पूर्व प्रधान राजेन्द्र मीणा, जिलाध्यक्ष घनश्याम बालाहेड़ी, अभिषेक सांथा, हेमेन्द्र तिवाड़ी, टीकमसिंह व रामराज गुर्जर की मौजूदगी में वार्ड 6 से निर्वाचित हुई पार्षद शीला गुर्जर ने भाजपा के टिकट पर चेयरमैन के लिए नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में महुवा नगरपालिका की कमान किस के हाथों में होगी। यह आने वाली 26 नवम्बर को ही पता चल पाएगा।

उल्लेखनीय है कि महुवा नगरपालिका में 13 पार्षद निर्दलीय, 8 कांग्रेस व 4 भाजपा से निर्वाचित हुए हैं, लेकिन भाजपा - कांग्रेस के साथ ही एक कांग्रेस पार्षद ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चैयरमैन पद के लिए दावेदारी ठोक दी। इससे महुवा के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चेयरमैन पद का चुनाव पेचीदा एवं रोमांचक हो गया है।

किसका होगा महुवा में बोर्ड

कांग्रेस पार्षद के निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल कर चेयरमैन सीट के लिए दावा ठोकने से कस्बे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि आखिर महुवा नगरपालिका की कमान किस के हाथों में होगी।

चेयरमैन पद हथियाने के लिए दोनों ही पार्टियों ने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। वहीं निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल करने वाली कांग्रेस पार्षद सपना सैनी ने भी जोड़तोड़ की गणित बैठाना शुरू कर दिया है। भाजपा व कांग्रेस ने निर्दलीय पार्षदों को अपने अपने पक्ष में लाने के लिए पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी स्थित साफ होती नजर नहीं आ रही है।

नामाकंन पत्रों की जांच 26 को

रिटर्निंग अधिकारी पुष्कर मित्तल ने बताया कि शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी एवं शनिवार को नाम वापसी एवं इसके बाद चुनाव चिह्न आंवटन किए जाएंगे। वहीं 26 नवम्बर को चेयरमैन के लिए मतदान होगा और चुनाव परिणाम भी मतदान के बाद ही घोषित हो जाएंगे एवं 27 को पालिका उपाध्यक्ष के लिए बैठक होगी।

