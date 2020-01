डॉ. किरोड़ीलाल मीना व जसकौर मीना के बीच चले बयानों के बाण

Arguments of statements between Dr. Kirori Lal Meena and Jaskaur Meena: जसकौर राजनीतिक सुख भोगने वाली-किरोड़ी, मैं झाड़ काटने वालों की बेटी, दर्द समझती हूं-जसकौर

दौसा. जिले में चल रहे भूमि समाधि सत्याग्रह आंदोलन के दौरान राÓयसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीना व लोकसभा क्षेत्र दौसा की सांसद जसकौर मीना के बयानों से भाजपा में अंदरखाने चल रही कलह सामने आई है। आंदोलन से सांसद की दूरी होने के पत्रकारों के सवाल पर डॉ. किरोड़ी ने कहा कि जसकौर आंदोलनकारी महिला नहीं हैं। वे राजनीतिक सुख भोगने वाली महिला हैं। किसानों ने बताया है कि वे अपनी मांगों को लेकर जब जसकौर से मिलने गए थे तो उन्हें यह कह दिया गया कि खेत में उगने वाले झाड़ के पैसे मिल रहे हैं ना, बहुत मिल गया है जाओ। इससे किसान नाराज हैं तथा जसकौर को नहीं बुलाना चाहते।

इस पर जसकौर ने पलटवार करते हुए कहा कि वे खेतों में झाड़ काटने वालों की बेटी हूं तथा स्वयं ने भी झाड़ काटे हैं। वे झाड़ काटने वालों (किसान) का दर्द अ'छे से समझती हैं। यदि कोई झूठी बात करता है तो उसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है। किसानों के मुद्दे को उन्होंने संसद में भी उठाया है तथा वे किसानों के साथ हैं।

