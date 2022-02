हथियारबंद लुटेरों ने गार्ड को बनाया बंधक, चार डीपी तोड़कर कॉपर चुराया

Armed robbers took the guard hostage, broke four DPs and stole copper: विद्युत निगम के एईएन द्वितीय कार्यालय का है मामला

दौसा Published: February 01, 2022 08:35:26 pm

लालसोट. क्षेत्र में पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दावों के बाद भी चोरी, नकबजनी की वारदातों पर अंकुश नहीं लग पाया है। हथियारबंद लुटेरे सोमवार रात्रि उपखण्ड के डिडवाना कस्बे में स्थित जयपुर डिस्काम के सहायक अभियंता द्वितीय कार्यालय में गार्ड को बंधक बनाकर चार डीपी को तोड़कर कॉपर चुरा ले गए।

हथियारबंद लुटेरों ने गार्ड को बनाया बंधक, चार डीपी तोड़कर कॉपर चुराया

Armed robbers took the guard hostage, broke four DPs and stole copper इसके अलावा कार्यालय परिसर में खड़ा वाहन भी ले गए। सहायक अभियंता राधेश्याम मीना ने लालसोट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि सोमवार रात्रि करीब एक बजे चार अज्ञात हथियार बंद जनों ने प्रवेश करने के बाद वहां गार्ड रुम मौजूद गार्ड राजेन्द्रकुमार सैनी को बंधक बना लिया। इसके बाद कार्यालय परिसर में रखे आठ ट्रांसफारर्मर को तोड़ कर उनसे कॉपर व ऑयल निकाल लिया और कार्यालय परिसर में खड़ी एक पिकअप को भी ले गए। घटना के बाद उक्त मामले की जानकारी गार्ड ने निगम के अभियंताओं को दी। सूचना पर लालसोट पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे जिले में जगह जगह नाकाबंदी कराते हुए लुटेरों की तलाशी का अभियान शुरू कर दिया। बाद मेंं मौके पर लालसोट डिप्टीएसपी शंकरलाल मीना,एसएचओ अंकेश चौधरी एवं रामगढ़ पचवारा एसएचओ दिनेश मीना भी पहुंचे और घटना का जायजा लिया।(नि.प्र.)

Armed robbers took the guard hostage, broke four DPs and stole copper सीने पर तानी पिस्तौल... गार्ड राजेन्द्र कुमार सैनी ने बताया कि वह रात्रि को गार्ड रुम में अपनी खाट पर लेट रहा था। इसी दौरान चार-पांच जने आए और सीने पर पिस्तौल लगा दी। जिसके बाद उसके हाथ बांध दिए और एक जना उसके पैरों पर बैठ गया तो एक अन्य जना उस पर पिस्तौल तान कर खड़ा रहा। इसके बाद बाकी जनों ने बाहर निकल कर चार डीपी को तोड़ कर कॉपर को निकाल लिया। गार्ड रुम से चाबी लेकर पिकअप में कॉपर लदकर भाग छूटे। गार्ड ने बताया कि पिकअप जाने केे बाद उसने अपने हाथों को खोल कर प्रसारण निगम के 220 केवी जीएसएस पर मौजूद गार्ड को जगाया। इसके बाद मामले की जानकारी अधिकारियोंं को दी गई।

चाबियां ले गए, तोडऩे पर पड़े तालेलुटेरे गार्ड रुम से पिक अप की चाबी के साथ अन्य चाबियांं भी ले गए। इसके चलते मंगलवार सुबह कार्यालय के प्रवेश द्वार व अन्य कमरों के तालों को तोडऩा पड़ा।

पुलिस जुटी लुटेरों की तलाश में लालसोट एसएचओ ने बताया कि प्रकरण दर्ज कर लिया है। लुटेरों की तलाश के लिए तीन टीमों का गठन कर तलाशी शुरू कर दी है, इसके अलावा आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।(नि.प्र.)

Armed robbers took the guard hostage, broke four DPs and stole copper

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें